ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
54.10CHF
-2.30CHF
-4.08 %
17:36:26
SWX
18.11.2025 17:51:01
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Nach dieser machte Analyst Sebastian Kuenne Aufwärtspotenzial für die Bruttomargen des Industriegüterherstellers aus. Das Beste für die Schweizer komme erst noch, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
54.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
54.10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0.18%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
53.92 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.15%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
