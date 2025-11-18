Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Nach dieser machte Analyst Sebastian Kuenne Aufwärtspotenzial für die Bruttomargen des Industriegüterherstellers aus. Das Beste für die Schweizer komme erst noch, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:44 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
54.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
54.10 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0.18%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
53.92 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.15%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse