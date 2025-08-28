Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.08.2025 07:13:22

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
54.18 CHF 0.74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von ABB beim Kursziel von 55 Franken mit "Neutral" wieder aufgenommen. Operativ lasse sich die heutige ABB mit dem Konzern vor fünf Jahren gar nicht mehr vergleichen, lobte Phil Buller in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung des Elektronik-Subsektors der europäischen Investitionsgüterbranche. Viel Positives sei inzwischen aber eingepreist. Buller hält die Bewertung für fair und sieht kaum Anpassungsbedarf bei den Markterwartungen. Seine Favoriten heißen Siemens und Legrand./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

