NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von ABB beim Kursziel von 55 Franken mit "Neutral" wieder aufgenommen. Operativ lasse sich die heutige ABB mit dem Konzern vor fünf Jahren gar nicht mehr vergleichen, lobte Phil Buller in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung des Elektronik-Subsektors der europäischen Investitionsgüterbranche. Viel Positives sei inzwischen aber eingepreist. Buller hält die Bewertung für fair und sieht kaum Anpassungsbedarf bei den Markterwartungen. Seine Favoriten heißen Siemens und Legrand./ag/edh;