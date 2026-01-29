ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
67.90CHF
6.70CHF
10.95 %
15:24:24
SWX
29.01.2026 13:13:05
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Analyst Alasdair Leslie lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, wie deutlich der Schweizer Technologiekonzern die Erwartungen mit Blick auf den Auftragseingang im vierten Quartal übertroffen habe. Obendrein hob er das starke Umsatzziel für 2026 hervor./ck/rob/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
60.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
67.16 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10.66%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
68.01 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.78%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
