Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Analyst Alasdair Leslie lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, wie deutlich der Schweizer Technologiekonzern die Erwartungen mit Blick auf den Auftragseingang im vierten Quartal übertroffen habe. Obendrein hob er das starke Umsatzziel für 2026 hervor./ck/rob/bek;

