NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 60 auf 65 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Den Schweizern winke ein gutes Jahr 2026, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen mit Blick auf den Auftragseingang. Die Aktienbewertung erscheine jedoch bereits recht üppig angesichts der Ergebnisperspektive./ag/ajx;