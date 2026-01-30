ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
66.56CHF
0.18CHF
0.27 %
14:31:07
SWX
30.01.2026 12:38:45
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 60 auf 65 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Den Schweizern winke ein gutes Jahr 2026, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen mit Blick auf den Auftragseingang. Die Aktienbewertung erscheine jedoch bereits recht üppig angesichts der Ergebnisperspektive./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
65.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
66.66 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2.49%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
66.67 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.50%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
