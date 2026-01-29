ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten, und der Ausblick signalisiere Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu kämen ein neues Aktienrückkaufprogramm und die Chance auf weitere Großaufträge. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies Kukhnin indes auf die hohe Bewertung./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
54.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67.36 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-19.83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
67.34 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.81%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) springt am Donnerstagmittag hoch (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SPI legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: SLI verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
11:54
|ABB erhält weiteren Schub von der "Elektrifizierung" der Welt (AWP)
|
11:19
|ABB-Aktie steigt auf Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft (AWP)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Bullen treiben ABB (Asea Brown Boveri) am Donnerstagvormittag an (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|67.50
|10.29%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:14
|
Bernstein Research
easyJet Outperform
|13:09
|
RBC Capital Markets
easyJet Outperform
|13:08
|
Deutsche Bank AG
Hennes & Mauritz AB Hold
|13:07
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Neutral
|13:06
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Neutral
|13:05
|
RBC Capital Markets
ABB Sector Perform
|13:04
|
RBC Capital Markets
ING Group Sector Perform