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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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29.06.2026
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30.06.2026 06:39:02

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Brauereikonzern bessere sich die Lage, schrieb Edward Mundy in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Die Absatzvolumina dürften zuletzt erneut gestiegen sein. Dabei helfe die weiter gute Entwicklung der Marktanteile./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73.70 € 		Abst. Kursziel*:
13.98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.01%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
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