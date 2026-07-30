AB InBev 70.29 CHF 2.48% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten ermutigende Signale geliefert, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte sprach von starken Entwicklungen in der Region "Middle Americas", dem wichtigsten mittelfristigen Wachstumsmotor für den Bierbrauer. Die Geschäfte in Kolumbien, Peru und Ecuador würden nach einigen eher verhaltenen Jahren wieder an Fahrt gewinnen./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.