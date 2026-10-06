FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat 1&1 nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung im Umfang von 20 Prozent des Grundkapitals auf "Buy" belassen. Analyst Gareth Davies verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass ausschließlich der Mutterkonzern United Internet die Kapitalerhöhung zeichne, und dies zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Als Gegenleistung werde letztlich mit der Forderung aus einem Darlehen eine Sacheinlage im Tausch gegen etwa 35 Millionen neue Aktien eingebracht, was Davies als negativ für die aktienbasierten Bewertungskennzahlen beurteilt. Allerdings hänge die Bewertung von 1&1 stärker von der Einschätzung der strategischen Ausrichtung des Telekomanbieters ab./ck/gl;