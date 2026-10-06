1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
1&1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat 1&1 nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung im Umfang von 20 Prozent des Grundkapitals auf "Buy" belassen. Analyst Gareth Davies verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass ausschließlich der Mutterkonzern United Internet die Kapitalerhöhung zeichne, und dies zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Als Gegenleistung werde letztlich mit der Forderung aus einem Darlehen eine Sacheinlage im Tausch gegen etwa 35 Millionen neue Aktien eingebracht, was Davies als negativ für die aktienbasierten Bewertungskennzahlen beurteilt. Allerdings hänge die Bewertung von 1&1 stärker von der Einschätzung der strategischen Ausrichtung des Telekomanbieters ab./ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: 1&1 AG Buy
|
Unternehmen:
1&1 AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Gareth Davies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu 1&1 AG
|
12:26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.ch)
|
06.10.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.10.26
|EQS-Adhoc: 1&1 AG beschliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage durch die United Internet AG (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-Adhoc: 1&1 AG resolves capital increase from authorized capital in exchange for a contribution in kind by United Internet AG (EQS Group)
Analysen zu 1&1 AG
|11:20
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|11:20
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|11:20
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|21.95
|1.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:54
|
Jefferies & Company Inc.
Siltronic Buy
|11:36
|
UBS AG
Unilever Sell
|11:34
|
Warburg Research
Deutsche Bank Buy
|11:29
|
Warburg Research
Redcare Pharmacy Buy
|11:27
|
Warburg Research
KION GROUP Buy
|11:22
|
UBS AG
Deutsche Telekom Buy
|11:21
|
UBS AG
Ahold Delhaize Neutral