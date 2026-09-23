1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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23.09.2026 11:01:00
Konjunktur in Deutschland: OECD hebt Prognose deutlich auf plus 1,1 Prozent an
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu 1&1 AG
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12:26
|SDAX aktuell: SDAX am Mittag in Rot (finanzen.ch)
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11:01
|Konjunktur in Deutschland: OECD hebt Prognose deutlich auf plus 1,1 Prozent an (Spiegel Online)
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09:28
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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22.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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22.09.26
|SDAX aktuell: SDAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
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22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Dienstagmittag steigen (finanzen.ch)
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22.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
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21.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu 1&1 AG
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
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|Bernstein Research
|28.04.25
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|26.03.25
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|14.02.25
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|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.