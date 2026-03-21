Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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21.03.2026 18:03:36
Dieselpreis springt in Deutschland um 12 Cent und kratzt am Rekordhoch
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MÜNCHEN (awp international) - Binnen zwei Tagen hat sich der Dieselpreis in Deutschland um mehr als 12 Cent erhöht. Am Freitag kostete ein Liter des Kraftstoffs im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,291 Euro, wie Daten des ADAC zeigen. Das sind nur 3 Cent weniger als beim Rekordhoch vor vier Jahren, kurz nach Ausbruch des Ukrainekrieges.
Auch Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich weiter. Am Freitag kostete ein Liter 2,086 Euro, das sind 4,2 Cent mehr als am Mittwoch. Von seinem Allzeithoch im März 2022 ist der Kraftstoff allerdings noch fast 12 Cent entfernt.
Beide Preise haben seit Kriegsbeginn stark angezogen. Ein Liter Diesel war am Freitag um 54,5 Cent teurer als am Tag vor Kriegsausbruch, ein Liter Benzin um 30,8 Cent. Hintergrund sind die durch den Krieg stark angestiegenen Rohölpreise. Es gibt aber auch Kritik an der Mineralölindustrie, dass die Preise im Verhältnis zum Ölpreis zu stark gestiegen seien.
Die ersten Preise vom Samstag deuteten in der Tendenz auf einen leichten weiteren Anstieg bei Diesel und relativ stabile Preise bei E10. Die starken Schwankungen der letzten Zeit machen Prognosen aber extrem unsicher./ruc/DP/men
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