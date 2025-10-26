So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag

Anzeige

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:40 um 0,16 Prozent auf 111.782,76 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 111.600,66 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,1 Prozent auf 14,88 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 61,4 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,70 Prozent auf 97,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 96,98 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,03 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 3.952,95 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 3.951,83 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,98 Prozent auf 518,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 508,10 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,27 Prozent auf 2,628 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,594 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Dash am Sonntagvormittag hinzu. Um 9,75 Prozent auf 46,07 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 41,98 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,30 Prozent auf 337,76 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 333,43 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEO-Kurs kaum vom Fleck. Nach 5,187 US-Dollar am Vortag, tendiert NEO um 09:40 bei 5,192 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1464 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,1476 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Cardano bei 0,6563 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6547 US-Dollar).

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 0,67 Prozent auf 0,3267 US-Dollar, nach 0,3245 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0013 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0013 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0061 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0059 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.