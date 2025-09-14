Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um -0,10 Prozent auf 115.833,76 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 115.955,30 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 77,9 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,80 Prozent auf 117,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 119,28 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 4.663,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.666,79 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 592,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (598,44 US-Dollar).

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 3,122 US-Dollar am Vortag auf 3,089 US-Dollar nach unten (-1,06 Prozent).

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 25,36 US-Dollar am Vortag auf 24,86 US-Dollar nach unten (-1,97 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,01 Prozent auf 288,91 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 286,02 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -0,76 Prozent auf 6,873 US-Dollar, nach 6,926 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1993 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2022 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -1,33 Prozent auf 0,9172 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,9296 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,4052 US-Dollar) geht es um -1,86 Prozent auf 0,3977 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0062 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


