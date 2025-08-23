Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’265 0.2%  SPI 17’040 0.3%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’363 0.3%  Euro 0.9394 0.1%  EStoxx50 5’488 0.5%  Gold 3’372 1.0%  Bitcoin 93’790 3.2%  Dollar 0.8017 -0.8%  Öl 67.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Mikron-Aktie: Mikron ordnet Gruppenleitung neu
Kryptokurse am Samstagnachmittag
Krypto erklärt: Chancen und Grenzen der Tokenisierung von Vermögenswerten
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Buchempfehlungen von Warren Buffett: Diese Bücher sollte jeder Anleger lesen
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

23.08.2025 17:23:14

Kryptokurse am Samstagnachmittag

Kryptokurse am Samstagnachmittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Der Bitcoin-Kurs ging um 17:11 um -1,90 Prozent auf 114.607,84 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 116.832,49 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,3 Prozent auf 16,50 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,81 Prozent auf 120,59 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 122,81 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -2,15 Prozent auf 4.724,94 US-Dollar, nach 4.828,99 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,64 Prozent auf 589,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 599,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ripple-Kurs um -1,93 Prozent auf 3,016 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,075 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Dash am Samstagnachmittag nach. Um -1,13 Prozent auf 22,93 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 23,19 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 271,75 US-Dollar am Vortag auf 260,89 US-Dollar nach unten (-4,00 Prozent).

Währenddessen wird NEO bei 7,146 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,017 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2119 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:11 bei 0,2063 US-Dollar.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,9125 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9290 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,78 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Stellar-Kurs um -3,21 Prozent auf 0,4109 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4245 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0063 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 34/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

BTC/CHF 93’786.1809 2’891.6794
3.18

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Citi-Bewertung gibt Rückenwind: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus
BYD-Aktie mit Zuwächsen: Kooperationen treiben das Geschäft in Europa voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Freitagnachmittag vor
Kurzfrist-Anleger ziehen die Reissleine: Droht Bitcoin der Sturzflug auf 100'000 Dollar?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittag vor
Buchempfehlungen von Warren Buffett: Diese Bücher sollte jeder Anleger lesen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagabend freundlich

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}