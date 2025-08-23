Kryptokurse am Samstagnachmittag

Anzeige

Der Bitcoin-Kurs ging um 17:11 um -1,90 Prozent auf 114.607,84 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 116.832,49 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,3 Prozent auf 16,50 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,81 Prozent auf 120,59 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 122,81 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -2,15 Prozent auf 4.724,94 US-Dollar, nach 4.828,99 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,64 Prozent auf 589,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 599,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ripple-Kurs um -1,93 Prozent auf 3,016 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,075 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Dash am Samstagnachmittag nach. Um -1,13 Prozent auf 22,93 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 23,19 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 271,75 US-Dollar am Vortag auf 260,89 US-Dollar nach unten (-4,00 Prozent).

Währenddessen wird NEO bei 7,146 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,017 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2119 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:11 bei 0,2063 US-Dollar.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,9125 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9290 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,78 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Stellar-Kurs um -3,21 Prozent auf 0,4109 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4245 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0063 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.