Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’333 0.2%  SPI 17’065 0.2%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’864 -0.4%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’644 -0.3%  Gold 3’980 1.2%  Bitcoin 82’330 0.0%  Dollar 0.8102 0.0%  Öl 64.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk höher: Günstige Wegovy- und Zepbound-Dosen geplant? US-Regierung verhandelt
DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren abgeworfen
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 10 Jahren eingebracht
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

05.11.2025 09:48:20

Kryptokurse am Mittwochvormittag

Kryptokurse am Mittwochvormittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Der Bitcoin-Kurs wertet am Mittwochvormittag um 0,03 Prozent auf 101.666,69 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 101.638,46 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,0 Prozent. Bei einem Kurs von 13,78 EUR beträgt die Performance seit Auflage 49,5 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,99 Prozent auf 86,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 85,61 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 09:41 auf. Es geht 0,08 Prozent auf 3.300,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.297,96 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,07 Prozent auf 481,23 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 481,57 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 09:40 auf. Es geht 0,45 Prozent auf 2,225 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,215 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -6,36 Prozent auf 114,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 122,25 US-Dollar wert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 7,26 Prozent auf 364,23 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 339,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich NEO im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,784 US-Dollar) geht es um -0,29 Prozent auf 4,770 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1270 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1271 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,5223 US-Dollar) geht es um 1,31 Prozent auf 0,5291 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2712 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2716 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:37 wurde ein Kurs von 0,0011 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,0069 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

BTC/CHF 82’330.1932 -31.2096
-0.04

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave nimmt neues Quanten-System für US-Verteidigung in Betrieb - Aktie schwächelt vor Zahlen
Novo Nordisk-Aktie schwach: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
US-Börsen letztlich leichter -- SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf rotes Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst
EVOTEC-Aktie knickt ein: EVOTEC kämpft weiter mit Verlusten - Kooperationsvereinbarung mit Sandoz
XRP Kurs Prognose: Ausgedient?
Geberit-Aktie in Grün: Jahresausblick nach starkem Quartal angehoben
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Dienstagvormittag entwickeln

finanzen.net News

Datum Titel
10:05 APA ots news: Aktueller Budgetausblick 2025 und 2026: Schnelleinschätzung...
10:05 WDH: Von Hamas übergebene Geisel-Leiche als Soldat identifiziert
10:04 ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 20 Euro
10:02 WDH/ROUNDUP: Auto1 hebt Jahresziele erneut an - Rekordabsatz im dritten Quartal
10:00 ROUNDUP: Auto1 hebt Jahresziele erneut an - Rekordabsatz im dritten Quartal
09:54 WDH/Billigimporte und Energie - IG Metall sieht Politik am Zug
09:52 AKTIE IM FOKUS: Ahold ziehen nach Zahlen an - kurz auf Hoch seit Mai
09:52 AKTIE IM FOKUS: Auto1 auf Zickzack-Kurs nach guten Zahlen und höherer Prognose
09:47 APA ots news: Drei Xmas: Die Handyfreiheit macht die besten Smartphones...
09:40 EU-Länder wollen 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040