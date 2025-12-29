Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’252 0.1%  SPI 18’177 -0.1%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’311 -0.1%  Euro 0.9292 0.0%  EStoxx50 5’749 0.0%  Gold 4’484 -1.1%  Bitcoin 70’544 1.8%  Dollar 0.7888 -0.1%  Öl 61.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Schweizer Anlegerinnen und Anleger greifen immer mehr zu ETFs
"Modern Value Made in Frankfurt" - Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen
Rekord-Auftragsbuch bei Electro Optic Systems: EOS-Aktie im Fokus der Analysten
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 29.12.2025 09:14:26

SMI freundlich -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart in Grün. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart etwas fester.

Der SMI bewegt sich im frühen Handel auf grünem Terrain.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI waren kurz vor Heiligabend der Tendenz des Leitindex gefolgt und schlossen mit Zuwächsen von 0,48 Prozent bei 18'186,12 Zählern bzw. 0,38 Prozent bei 2'140,82 Einheiten.

Die Vorgaben von der Wall Street sind zwar verhalten. Denn sowohl der Dow Jones als auch die Nasdaq hatten am Freitag, als hierzulande die Märkte geschlossen waren, eine Spur leichter geschlossen. Auch aus Fernost kommen keine richtungsweisenden Impulse. Dass die Kurse vorbörslich etwas höher gestellt würden, könnte am Window Dressing liegen, heisst es am Markt. Nicht selten werden zum Jahresende manche Aktien, die gut gelaufen sind, gekauft und solche, die schlecht performt haben, aus den Depots gekippt. Dies kann dann punktuell für Kursausschläge sorgen. Doch sehr viel sei diesbezüglich nicht zu erwarten. "Wer noch etwas machen wollte, dürfte dies doch noch vor Weihnachten gemacht und dann die Bücher geschlossen haben", meint ein Marktbeobachter.

Impulse sind dünn gesät. In den USA werden am Nachmittag "nur" Daten zum Immobilienmarkt veröffentlicht. Aus dem Inland gibt es dagegen gar keine. Daher könnten die Kurse nach einem freundlichen Start im Verlauf abbröckeln, heisst es am Markt. Auch Gewinnmitnahmen seien möglich. "Schliesslich blicken wir auf eine sehr gutes Anlagejahr 2025 zurück", meint ein Händler. Dies könne nicht schaden. Denn auch im kommenden Jahr dürften die geopolitischen Themen Ukraine-Krieg, der Konflikt zwischen den USA und Venezuela, das Säbelrasseln Chinas vor Taiwan und die erratische Handelspolitik der USA die Märkte beschäftigen und immer wieder für Irritationen an den Märkten sorgen.

DEUTSCHLAND

Nach den Weihnachtsfeiertagen gibt der DAX in der verkürzten Woche vor Silvester etwas ab.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,13 Prozent höher bei 24'370,94 Punkten und dreht anschliessend ins Minus.

Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr gross am DAX-Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019.

Zur Bestmarke von 24'771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der DAX in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24'500 Punkten als wichtige Chartmarke.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Freitag uneinheitlich.

Der Dow Jones hat die Sitzung knapp im Minus eröffnet und kam auch im Verlauf nicht recht vom Fleck. Letztlich notierte er 0,04 Prozent tiefer bei 48'710,97 Punkten.
Für den NASDAQ Composite ging es nach einem leicht freundlichen Start letztlich ebenfalls seitwärts. Er verabschiedete sich 0,09 Prozent im Minus bei 23'593,10 Zählern in den Feierabend.

Der S&P 500 gab derweil um 0,03 Prozent auf 6'929,94 Einheiten nach. Bei 6'945,77 Punkten erreichte er ein neues Allzeithoch. Am Mittwoch hatte er die Sitzung bei 6'932,05 Punkten (+0,32 Prozent) beendet und damit auch einen neuen Rekordschluss erreicht.

Nach der Weihnachtspause zeigten sich die US-Aktienmärkte am Freitag nahezu unverändert. Während die Börsen in Europa weiterhin geschlossen blieben, mangelte es insgesamt an Impulsen: Weder wichtige Konjunkturdaten noch nennenswerte Unternehmensnachrichten bewegten die Kurse.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost finden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,62 Prozent tiefer bei 50'435,86 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 0,19 Prozent auf 3'971,16 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng marginale 0,01 Prozent im Minus bei 25'817,28 Einheiten.

Uneinheitlich geht es am Montag an den Börsen in Ostasien zu, nachdem sich im Handel über die Feiertage insgesamt wenig getan hatte, und es in der Breite ganz leicht nach oben ging mit den Indizes. An einigen Plätzen wie Tokio, Seoul oder Shanghai wurde auch an den Weihnachtsfeiertagen voll oder teilweise gehandelt. Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen. Von der Wall Street kommt kein klarer Impuls. Dort wurde am Freitag, 26. Dezember ebenfalls gehandelt, wobei sich wenig bewegte, bei allerdings leicht positiver Grundstimmung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
29.12.25 Andina Copper Corporation. Registered Shs / Generalversammlung
29.12.25 Aterra Metals Inc Registered Shs / Generalversammlung
29.12.25 BP Silver Corp Registered Shs / Generalversammlung
29.12.25 Clearmind Medicine Inc Registered Shs / Generalversammlung
29.12.25 Concord Medical Services Holdings Ltd (spons. ADRs) / Generalversammlung
29.12.25 DevvStream Corp Registered Shs / Generalversammlung
29.12.25 Garibaldi Resources CorpShs / Generalversammlung
29.12.25 Glenstar Minerals Inc Registered Shs / Generalversammlung
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
29.12.25 BoJ Summary of Opinions
29.12.25 Consumer Confidence
29.12.25 Industrial Confidence
29.12.25 S&P Global Manufacturing PMI
29.12.25 Handelsbilanz ( Monat )
29.12.25 Einzelhandelsumsatz
29.12.25 Inflationsindex für Großhandel/IGP-M
29.12.25 M3-Geldmenge
29.12.25 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
29.12.25 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
29.12.25 Großhandelsinventare
29.12.25 Warenhandelsbilanz
29.12.25 Schwebende Hausverkäufe (Monat)
29.12.25 Schwebende Hausverkäufe (Jahr)
29.12.25 Dallas Fed Herstellungsindex
29.12.25 EIA Rohöl Lagerbestand
29.12.25 Rizal-Tag
29.12.25 Geldmenge M3 (YoY)
29.12.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
29.12.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
29.12.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
29.12.25 CFTC GBP NC Net Positions
29.12.25 CFTC Gold NC Net Positions
29.12.25 CFTC EUR NC Net Positions
29.12.25 CFTC JPY NC Net Positions
29.12.25 CFTC Oil NC Net Positions
29.12.25 CFTC S&P 500 NC Net Positions
29.12.25 CFTC AUD NC Net Positions
29.12.25 BOK Herstellung BSI

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin im Visier: Ripple-Chef mit bullisher Krypto-Prognose für 2026
Aktien-Kauf mit Signalwirkung: Tim Cook verdoppelt Beteiligung an Nike
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück?
SMI freundlich -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Goldpreis und Silberpreis mit neuen Rekorden - Bitcoin kaum verändert

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0812 -0.0010
-1.16

finanzen.net News

Datum Titel
09:15 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax behauptet sich
09:09 Fratzscher: Feiertagsdiskussion ist 'Phantomdebatte'
08:48 Aktien Asien: Leichte Verluste nach starkem Börsenjahr 2025
08:45 Moskau: Lösung des Ukraine-Kriegs kommt voran
08:38 Deshalb verändert sich der Eurokurs kaum zum US-Dollar
08:20 Ansturm auf Feuerwerk für Silvester
08:18 Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Start in letzte Woche des Jahres erwartet
08:16 Silber steigt erstmals über 80 US-Dollar - Gold knapp unter Rekord
08:07 Interhyp: Eigentumswohnungen in Deutschland sind erschwinglicher geworden
07:59 BKA-Chef: Russland will unsere Demokratie schwächen