Geändert am: 29.12.2025 09:14:26
SMI freundlich -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart in Grün. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart etwas fester.
Der SMI bewegt sich im frühen Handel auf grünem Terrain.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI waren kurz vor Heiligabend der Tendenz des Leitindex gefolgt und schlossen mit Zuwächsen von 0,48 Prozent bei 18'186,12 Zählern bzw. 0,38 Prozent bei 2'140,82 Einheiten.
Die Vorgaben von der Wall Street sind zwar verhalten. Denn sowohl der Dow Jones als auch die Nasdaq hatten am Freitag, als hierzulande die Märkte geschlossen waren, eine Spur leichter geschlossen. Auch aus Fernost kommen keine richtungsweisenden Impulse. Dass die Kurse vorbörslich etwas höher gestellt würden, könnte am Window Dressing liegen, heisst es am Markt. Nicht selten werden zum Jahresende manche Aktien, die gut gelaufen sind, gekauft und solche, die schlecht performt haben, aus den Depots gekippt. Dies kann dann punktuell für Kursausschläge sorgen. Doch sehr viel sei diesbezüglich nicht zu erwarten. "Wer noch etwas machen wollte, dürfte dies doch noch vor Weihnachten gemacht und dann die Bücher geschlossen haben", meint ein Marktbeobachter.
Impulse sind dünn gesät. In den USA werden am Nachmittag "nur" Daten zum Immobilienmarkt veröffentlicht. Aus dem Inland gibt es dagegen gar keine. Daher könnten die Kurse nach einem freundlichen Start im Verlauf abbröckeln, heisst es am Markt. Auch Gewinnmitnahmen seien möglich. "Schliesslich blicken wir auf eine sehr gutes Anlagejahr 2025 zurück", meint ein Händler. Dies könne nicht schaden. Denn auch im kommenden Jahr dürften die geopolitischen Themen Ukraine-Krieg, der Konflikt zwischen den USA und Venezuela, das Säbelrasseln Chinas vor Taiwan und die erratische Handelspolitik der USA die Märkte beschäftigen und immer wieder für Irritationen an den Märkten sorgen.
DEUTSCHLAND
Nach den Weihnachtsfeiertagen gibt der DAX in der verkürzten Woche vor Silvester etwas ab.
Der DAX eröffnete die Sitzung 0,13 Prozent höher bei 24'370,94 Punkten und dreht anschliessend ins Minus.
Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr gross am DAX-Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019.
Zur Bestmarke von 24'771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der DAX in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24'500 Punkten als wichtige Chartmarke.
WALL STREET
Die US-Börsen bewegten sich am Freitag uneinheitlich.
Der Dow Jones hat die Sitzung knapp im Minus eröffnet und kam auch im Verlauf nicht recht vom Fleck. Letztlich notierte er 0,04 Prozent tiefer bei 48'710,97 Punkten.
Für den NASDAQ Composite ging es nach einem leicht freundlichen Start letztlich ebenfalls seitwärts. Er verabschiedete sich 0,09 Prozent im Minus bei 23'593,10 Zählern in den Feierabend.
Der S&P 500 gab derweil um 0,03 Prozent auf 6'929,94 Einheiten nach. Bei 6'945,77 Punkten erreichte er ein neues Allzeithoch. Am Mittwoch hatte er die Sitzung bei 6'932,05 Punkten (+0,32 Prozent) beendet und damit auch einen neuen Rekordschluss erreicht.
Nach der Weihnachtspause zeigten sich die US-Aktienmärkte am Freitag nahezu unverändert. Während die Börsen in Europa weiterhin geschlossen blieben, mangelte es insgesamt an Impulsen: Weder wichtige Konjunkturdaten noch nennenswerte Unternehmensnachrichten bewegten die Kurse.
ASIEN
Die wichtigsten Börsen in Fernost finden am Montag keine gemeinsame Richtung.
In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,62 Prozent tiefer bei 50'435,86 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 0,19 Prozent auf 3'971,16 Zähler.
In Hongkong notiert der Hang Seng marginale 0,01 Prozent im Minus bei 25'817,28 Einheiten.
Uneinheitlich geht es am Montag an den Börsen in Ostasien zu, nachdem sich im Handel über die Feiertage insgesamt wenig getan hatte, und es in der Breite ganz leicht nach oben ging mit den Indizes. An einigen Plätzen wie Tokio, Seoul oder Shanghai wurde auch an den Weihnachtsfeiertagen voll oder teilweise gehandelt. Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen. Von der Wall Street kommt kein klarer Impuls. Dort wurde am Freitag, 26. Dezember ebenfalls gehandelt, wobei sich wenig bewegte, bei allerdings leicht positiver Grundstimmung.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Devisen in diesem Artikel
|USD/ETC
|0.0812
|-0.0010
|-1.16
