|Dow Jones im Blick
25.11.2025 18:00:42
Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus
Der Dow Jones im Performance-Check.
Am Dienstag erhöht sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.93 Prozent auf 46’877.96 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.848 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.207 Prozent auf 46’351.93 Punkte an der Kurstafel, nach 46’448.27 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 46’881.82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46’341.35 Punkten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47’207.12 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Wert von 45’282.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 44’736.57 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 10.58 Prozent zu Buche. Bei 48’431.57 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 3.99 Prozent auf 104.41 USD), Nike (+ 3.16 Prozent auf 63.89 USD), Salesforce (+ 2.21 Prozent auf 231.83 USD), UnitedHealth (+ 2.01 Prozent auf 325.47 USD) und McDonalds (+ 1.97 Prozent auf 310.90 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-4.06 Prozent auf 175.13 USD), Chevron (-0.81 Prozent auf 148.54 USD), IBM (-0.40 Prozent auf 302.89 USD), Coca-Cola (-0.36 Prozent auf 72.33 USD) und Caterpillar (-0.26 Prozent auf 558.17 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 38’473’596 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.773 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
