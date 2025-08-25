Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Am Montag geht es im TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.21 Prozent auf 3’771.88 Punkte abwärts. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 616.016 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.176 Prozent leichter bei 3’773.07 Punkten, nach 3’779.74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’763.97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’773.07 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 25.07.2025, bei 3’855.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’773.69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 3’341.54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9.76 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3’994.94 Punkten. Bei 3’010.36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 1.73 Prozent auf 88.05 EUR), Nagarro SE (+ 0.74 Prozent auf 54.40 EUR), CANCOM SE (+ 0.44 Prozent auf 22.90 EUR), Nemetschek SE (+ 0.34 Prozent auf 118.70 EUR) und TeamViewer (+ 0.33 Prozent auf 9.04 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Kontron (-0.66 Prozent auf 24.00 EUR), Nordex (-0.64 Prozent auf 21.78 EUR), Deutsche Telekom (-0.57 Prozent auf 31.25 EUR), Infineon (-0.49 Prozent auf 36.67 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.44 Prozent auf 27.46 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 185’597 Aktien gehandelt. Mit 270.886 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.28 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

