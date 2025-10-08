Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochnachmittag in Rot

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.18 Prozent auf 3’726.35 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 604.736 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.148 Prozent auf 3’727.53 Punkte an der Kurstafel, nach 3’733.07 Punkten am Vortag.

Bei 3’708.56 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3’737.63 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0.464 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 08.09.2025, einen Stand von 3’635.10 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 08.07.2025, einen Wert von 3’941.65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3’341.04 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 8.43 Prozent zu Buche. Bei 3’994.94 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’010.36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3.01 Prozent auf 112.90 EUR), Nordex (+ 2.41 Prozent auf 23.76 EUR), CANCOM SE (+ 2.36 Prozent auf 26.00 EUR), PNE (+ 1.56 Prozent auf 13.02 EUR) und Siltronic (+ 1.31 Prozent auf 54.05 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil AIXTRON SE (-5.23 Prozent auf 13.78 EUR), IONOS (-3.09 Prozent auf 32.95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.07 Prozent auf 33.46 EUR), Elmos Semiconductor (-2.91 Prozent auf 80.10 EUR) und Sartorius vz (-2.72 Prozent auf 214.50 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’958’599 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 269.721 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

2025 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch