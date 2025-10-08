Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
Auftrag erhalten
|
08.10.2025 14:05:00
Nordex-Aktie in Grün: Nordex erhält neuen Grossauftrag aus Nordamerika
Nordex wird Windturbinen des Typs N163 mit einer Gesamtleistung von 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika liefern.
Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,93 Prozent höher bei 23,88 Euro.
DJG/rio/brb
DOW JONES
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
