08.10.2025 14:05:00

Nordex-Aktie in Grün: Nordex erhält neuen Grossauftrag aus Nordamerika

Nordex wird Windturbinen des Typs N163 mit einer Gesamtleistung von 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika liefern.

Nordex
20.17 CHF -6.73%
Kaufen Verkaufen
Der Baubeginn der Anlagen sei für das Jahr 2027 vorgesehen, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Angaben zu den Kunden oder den Projekten wurden nicht gemacht.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,93 Prozent höher bei 23,88 Euro.

DJG/rio/brb

DOW JONES

