Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer

Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.36 Prozent auf 5’312.89 Punkte abwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4.461 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.156 Prozent auf 5’340.19 Punkte an der Kurstafel, nach 5’331.85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5’312.19 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’348.70 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, einen Wert von 5’383.48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’392.36 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, bei 4’671.88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 8.03 Prozent. Bei 5’568.19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 1.14 Prozent auf 7.89 EUR), Rheinmetall (+ 0.84 Prozent auf 1’558.50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.77 Prozent auf 5.36 EUR), Eni (+ 0.74 Prozent auf 14.89 EUR) und UniCredit (+ 0.73 Prozent auf 67.75 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-4.25 Prozent auf 238.75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.34 Prozent auf 559.40 EUR), BASF (-1.01 Prozent auf 44.30 EUR), Bayer (-0.56 Prozent auf 25.57 EUR) und Deutsche Börse (-0.23 Prozent auf 260.30 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 816’916 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 290.393 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.56 erwartet. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch