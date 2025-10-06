Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9328 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’937 1.3%  Bitcoin 98’243 -0.2%  Dollar 0.7959 -0.1%  Öl 65.3 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Zalando-Aktie: Streiks im Logistikzentrum in Erfurt gehen weiter
Nikkei 225 überschreitet erstmals 47.000 Punkte - Wahlsieg von Takaichi beflügelt Börse
Hannover Rück-Aktie: Hannover Rück will Ausschüttungen steigern
Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
ChatGPT goes Finanzwelt: Wie die künstliche Intelligenz für Anleger von Nutzen sein kann
Suche...
200.- Saxo-Deal

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Orderbuch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Orderbuch

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Arbeitskampf 06.10.2025 07:23:37

Zalando-Aktie: Streiks im Logistikzentrum in Erfurt gehen weiter

Zalando-Aktie: Streiks im Logistikzentrum in Erfurt gehen weiter

Die Streiks im Logistikzentrum von Zalando in Erfurt gehen weiter.

Zalando
24.85 CHF -1.70%
Kaufen Verkaufen
Die Gewerkschaft Verdi warf dem Online-Modehändler vor, keine Bereitschaft zur Verhandlung über einen Tarifvertrag zu zeigen. Wie Gewerkschaftssekretär Matthias Adorf auf Anfrage mitteilte, versammelten sich zu Schichtbeginn etwa 50 bis 60 Beschäftigte auf einem Parkplatz des Logistikzentrums. Im Tagesverlauf wurde mit etwa 200 Beteiligten gerechnet. Die Mitarbeiterzahl liege inklusive Leiharbeitern bei etwa 2.800, hiess es.

Verdi fordert die Anerkennung der Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hier lägen die Löhne für Lagerarbeiter mehr als zehn Prozent oberhalb der von Zalando aktuell gezahlten Löhne, macht die Gewerkschaft geltend. Hinzu kämen höhere Zuschläge und Sonderzahlungen, kürzere Wochenarbeitszeiten, tarifliche Altersvorsorge und weitere Verbesserungen.

Die jüngsten Meldungen zur geschäftlichen Entwicklung bei Zalando zeigten, wie enorm die Wertschöpfung im Konzern ist, betonte Adorf. "Allein im zweiten Quartal 2025 stieg der Vorsteuergewinn auf mehr als 185 Millionen Euro an. Das bedeutet herunter gebrochen auf den einzelnen Beschäftigten im Konzern einen Gewinnanteil von mehr als 11.000 Euro für ein einziges Quartal."

Laut Verdi treten die Zalando-Beschäftigten in Erfurt zum vierten Mal in der Geschichte des Standortes in den Arbeitskampf. Am Montag war zunächst die Frühschicht betroffen. Am Dienstag soll eine zentrale Streikversammlung für alle Schichten auf dem Südparkplatz stattfinden.

/jos/DP/zb

ERFURT (awp international)

Weitere Links:

Zalando-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Zalando-Aktie dennoch höher: Zalando unterliegt mit Klage gegen EU-Online-Regeln
So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images