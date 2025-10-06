Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

06.10.2025 11:36:09

Neue Rekorde in Sicht? Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktien im Anlegerfokus

Neue Rekorde in Sicht? Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktien im Anlegerfokus

Die Aktien der deutschen Rüstungskonzerne Rheinmetall, RENK und HENSOLDT stehen auch zu Wochenbeginn weiter im Fokus der Anleger. Neue Rekorde scheinen zum Greifen nah.

RENK
83.54 CHF 0.54%
Kaufen Verkaufen
• Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT nur knapp unter Bestmarken
• Vermehrte Drohnensichtungen in Europa
• Rüstungskonzerne dürften von entsprechenden Sicherheitsmassnahmen profitieren

Die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT zeigen sich zum Wochenbeginn unentschlossen. Während vorbörslich noch klare Gewinne verzeichnet worden waren, sieht es im XETRA-Geschäft weniger Eindeutig aus. So notiert die Rheinmetall-Aktie via XETRA zeitweise bei 1.958,50 Euro und damit 0,2 Prozent unter ihrem Vortagsschluss-Schluss. Ihr bisheriges Allzeithoch bei 2.008,00 Euro bleibt damit jedoch im Visier. Papiere von RENK legen daneben um 0,46 Prozent auf 88,85 Euro zu und bewegen sich damit ebenfalls in der Nähe ihres bisherigen Rekords bei 90,34 Euro. Auch bei HENSOLDT ist ein Plus von 1,14 Prozent auf 115,10 Euro zu sehen, womit sich die Anteilsscheine ebenfalls nur leicht unter ihrer Bestmarke von 116,90 Euro bewegen.

Politiker fordern weitere Massnahmen gegen Drohnen

Die Rüstungsaktien dürften derzeit vor allem von den Diskussionen europäischer Staats- und Regierungschefs über Sicherheitskooperationen nach jüngsten Zwischenfällen mit Drohnen profitieren. So hatte etwa die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in der vergangenen Woche Taten zur Abschreckung Russlands gefordert, nicht nur Worte. Zuvor hatten Drohnen den Luftverkehr in Dänemark gestört und für Verunsicherung und Chaos gesorgt.

Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat kürzlich weitere Massnahmen zur Drohnenabwehr angekündigt. "Wir müssen unsere Fähigkeiten zur Detektion und Abwehr von Drohnen erweitern. Und dafür werden wir auch Geld in die Hand nehmen", sagte er laut dpa-AFX. Zuletzt hatten Drohnen den Flugverkehr an den Flughäfen München und Frankfurt beeinträchtigt. Zudem waren kürzlich auch Drohnen über Schleswig-Holstein gesichtet worden. Die Behörden prüfen laut der Nachrichtenagentur, ob die Drohnen über kritische Infrastruktur geflogen sind.

Rheinmetall hat bereits auf die zunehmende Bedrohung durch Drohnen reagiert und ein verbessertes Drohnenabwehrsystem entwickelt, das auf den Schutz vor unbemannten Fluggeräten ausgerichtet ist. Diese Entwicklung könnte für Rheinmetall nun ein bedeutendes Geschäftspotenzial darstellen. Auch HENSOLDT, spezialisiert auf Sensor- und Radartechnologie, dürfte eine Schlüsselrolle bei der Überwachung und Abwehr von Drohnen zukommen. RENK profitiert als Zulieferer für militärische Fahrzeuge derweil eher indirekt von der erhöhten Nachfrage nach Verteidigungstechnologie. Obwohl RENK nicht direkt in die Drohnenabwehr involviert ist, könnte die allgemeine Aufrüstung und Modernisierung der Streitkräfte zu einer erhöhten Nachfrage nach seinen Produkten führen.

Redaktion finanzen.ch

Plug Power-Aktie schiesst nach Analysten-Upgrade hoch - Ballard Power profitiert mit

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

mehr Nachrichten

19.09.25 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’019.06 19.06 BP9SUU
Short 13’261.03 13.88 BU9S6U
Short 13’771.52 8.86 B19SNU
SMI-Kurs: 12’524.33 06.10.2025 11:54:17
Long 11’949.44 18.78 SSBBTU
Long 11’710.13 13.88 SWFBJU
Long 11’189.74 8.86 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

RENK 83.54 0.54% RENK

