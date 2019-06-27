Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’985 -1.0%  SPI 16’666 -0.8%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’585 -0.1%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’466 -0.1%  Gold 3’763 0.0%  Bitcoin 89’703 1.2%  Dollar 0.7951 0.4%  Öl 68.3 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochmittag am Kryptomarkt
Weitere Investitionen in KI treiben Alibaba-Aktie kräftig an
US-Regierung plant Einstieg bei Lithium Americas - Aktie schiesst durch die Decke
Micron Technology-Aktie nach deutlicher Gewinnsteigerung sehr gefragt
Aktien von SoftBank und Oracle legen zu: Fünf neue KI-Rechenzentren im Rahmen des Stargate-Projekts geplant
Suche...
200.- Saxo-Deal

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

42.30
CHF
-0.11
CHF
-0.26 %
27.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 10:15:52

Zalando Buy

Zalando
24.84 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Der Co-Chef des Modehändlers, David Schröder, habe sich zuversichtlich gezeigt und die Übernahme von About You besonders positiv hervorgehoben, schrieb Anne Critchlow nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.54 € 		Abst. Kursziel*:
65.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.36%
Analyst Name::
Anne Critchlow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse