Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
42.30CHF
-0.11CHF
-0.26 %
27.06.2019
SWX
24.09.2025 10:15:52
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Der Co-Chef des Modehändlers, David Schröder, habe sich zuversichtlich gezeigt und die Übernahme von About You besonders positiv hervorgehoben, schrieb Anne Critchlow nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.54 €
|
Abst. Kursziel*:
65.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.36%
|
Analyst Name::
Anne Critchlow
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
