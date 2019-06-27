Zalando 24.78 CHF 0.58% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Die Langfriststory sei voll intakt, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenrunde des Modehändlers. Der Experte sieht in Zalando einen Profiteur des strukturellen Zustroms im europäischen Onlinehandel./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:45 / EDT



