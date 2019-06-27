Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

42.30
CHF
-0.11
CHF
-0.26 %
27.06.2019
SWX
23.09.2025 06:59:47

Zalando Outperform

Zalando
24.78 CHF 0.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Die Langfriststory sei voll intakt, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenrunde des Modehändlers. Der Experte sieht in Zalando einen Profiteur des strukturellen Zustroms im europäischen Onlinehandel./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

