Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
42.30CHF
-0.11CHF
-0.26 %
27.06.2019
SWX
23.09.2025 06:59:47
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Die Langfriststory sei voll intakt, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenrunde des Modehändlers. Der Experte sieht in Zalando einen Profiteur des strukturellen Zustroms im europäischen Onlinehandel./rob/ag/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Zalando
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
26.49 €
Abst. Kursziel*:
51.00%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
26.57 €
Abst. Kursziel aktuell:
50.55%
Analyst Name::
Richard Chamberlain
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
