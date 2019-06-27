Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

42.30
CHF
-0.11
CHF
-0.26 %
27.06.2019
SWX
29.09.2025 08:30:01

Zalando Outperform

Zalando
24.58 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Zalando dürfte unter den Modehändlern einer der Hauptprofiteure dieser Entwicklung sein./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
26.54 € 		Abst. Kursziel*:
50.72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
26.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.75%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

