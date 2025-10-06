Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Warnung vor Blase: Wells Fargo empfiehlt trotzdem KI-Aktien um NVIDIA und Co.
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning steigt mit TELO Trucks in den Markt für E-Pickups ein
Aktienkurs bricht ein: Darum ist Strategys Krypto-Strategie nicht zum Nachahmen geeignet
Bitcoin-Kurs steigt erstmals über die Schwelle von 125'000 US-Dollar
Suche...
200.- Saxo-Deal
"CapEx-Taker" 06.10.2025 03:58:45

Warnung vor Blase: Wells Fargo empfiehlt trotzdem KI-Aktien um NVIDIA und Co.

Warnung vor Blase: Wells Fargo empfiehlt trotzdem KI-Aktien um NVIDIA und Co.

Trotz wachsender Blasenwarnungen bleibt Wells Fargo optimistisch: Chefstratege Ohsung Kwon sieht KI-Aktien weiterhin als Treiber der Börsen.

• Wells Fargo rät: KI-Aktien trotz Blasengefahr halten
• Halbleiter & CapEx-Taker bleiben Favoriten
• Immobilienmarkt bleibt grösstes Risiko

Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) treibt die Börsen seit Monaten an und weckt zugleich Sorgen vor einer möglichen Spekulationsblase. Doch trotz wachsender Warnungen sieht Wells Fargo in KI-Aktien weiterhin grosses Potenzial und rät Anlegern, investiert zu bleiben.

Analysten hatten kürzlich Bedenken geäussert, NVIDIA könnte mit seinem 100-Milliarden-Dollar-Deal mit OpenAI einen "zirkulären" Handel schaffen. OpenAI schliesst grosse Cloud-Deals (z.B. mit Oracle), Oracle wiederum kauft NVIDIA-Chips, und NVIDIA investiert in OpenAI. Das bedeutet, dass verschiedene Unternehmen nicht nur Produkte wie Chips von NVIDIA kaufen, sondern auch als Investoren direkt Kapital in NVIDIA beziehungsweise OpenAI stecken. Also Kapitalfluss im Kreis, berichtete MarketWatch.

Ohsung Kwon, Chefaktienstratege von Wells Fargo, warnt jedoch davor, sich jetzt von der KI-Welle zu verabschieden. "Wir denken nicht, dass es schon eine Blase ist, aber es gibt eine Chance, dass KI eine Blase wird, und du willst das richtige Tail-Risiko davon besitzen", sagte Kwon in einem Interview mit MarketWatch. Laut ihm können Anleger also sogar vom Risiko einer Blase profitieren.

KI-Aktien im Aufwind: Fokus auf "CapEx-Taker"

Besonders chancenreich seien laut Kwon jene Unternehmen, die direkt von den massiven Investitionen in KI-Infrastruktur profitieren. "Wir konzentrieren uns auf die ‚CapEx-Taker‘, wie Halbleiteraktien, die von KI-Ausgaben profitieren", erklärte er gegenüber MarketWatch. Damit sind Unternehmen gemeint, die Investitionsausgaben für langfristige Anlagegüter tätigen, um ihre Zukunftsaussichten und die Fähigkeit, Cashflow zu generieren, zu verbessern. Ein Risiko sieht er vor allem dann, wenn dieser Investitionszyklus kippt. Bislang gebe es dafür aber "keinerlei Anzeichen".

Eine Analyse von Wells Fargo, auf die sich MarketWatch beruft, zeigt zudem, dass die Investitionen in den Technologiesektor aktuell noch nicht das Niveau früherer Spitzenzeiten erreicht haben. Das deute darauf hin, dass weiteres Wachstum möglich ist. Kwon betont: "Fundamental sind die besten Unternehmen der Welt im Moment KI-Unternehmen."

Chancen auch für Investmentbanken

Neben KI-Aktien zeigt sich Wells Fargo auch für Investmentbanken optimistisch. Laut MarketWatch stärkt die Erholung bei Fusionen, Übernahmen und Börsengängen insbesondere Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley, die zuletzt Rekordhochs erreichten. Dennoch bleibe die Rally am Aktienmarkt "eng" und stark von KI-Titeln dominiert.

Risiken im Immobilien- und Industriesektor

Eine breite Markterholung hängt nach Einschätzung Kwons jedoch auch an der Entwicklung des Immobiliensektors. "Wenn sich der Immobilienmarkt nicht zu verbessern beginnt, denke ich nicht, dass sich der Fertigungszyklus wirklich drehen wird", so der Stratege laut MarketWatch. Für eine nachhaltige Erholung brauche es zudem niedrigere Zinsen.

Mit einem S&P 500-Ziel von 6'650 Punkten bis Jahresende und 7'200 Punkten bis 2026 bleibt Wells Fargo klar optimistisch. "Ich denke, die Gewinner werden weiterhin gewinnen", fasst Kwon zusammen. Ob sich die Prognose jedoch bewahrheitet, bleibt wie so oft abzuwarten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Hedgefonds-Manager Daniel Loeb setzt stark auf die NVIDIA-Aktie: Gründe für seine Milliardenwette
NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im September mehrheitlich zum Kauf
NVIDIA-Aktie steckt Milliarden in OpenAI: Analysten gespalten

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com,Den Rise / Shutterstock.com,Deemerwha studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

03.10.25 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
03.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 3‘900-Dollar-Marke
02.10.25 Logo WHS Nike Zahlen besser als gedacht: Ist das die Trendwende für die Aktie?
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
02.10.25 Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an
02.10.25 Marktüberblick: Pharmawerte im Rallymodus
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’060.52 18.71 UBSIIU
Short 13’322.10 13.62 3OUBSU
Short 13’832.66 8.70 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’507.17 03.10.2025 17:30:34
Long 11’844.71 15.47 SKTB3U
Long 11’706.75 13.40 SWFBJU
Long 11’245.49 8.92 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Deutsche Bank wird für Goldpreis 2026 optimistischer
Globale Schuldenkrise: So schätzt Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto ein
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gold, Öl & Co. in KW 40: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Bitcoin-Kurs steigt erstmals über die Schwelle von 125'000 US-Dollar
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag tiefer
Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Kursplus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Vormittag kräftig
Geldanlage richtig planen: Wie das Risikoprofil den Weg weist

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}