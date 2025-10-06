UBS AG beurteilt Zalando-Aktie mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Aktie habe sich deutlich von den Tiefs nach der Veröffentlichung der vom Markt seiner Einschätzung nach missinterpretierten Zahlen für das zweite Quartal erholt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe schon im Sommer immer wieder die positive Investmentthese für den Online-Modehändler betont. Diese werde durch den Rückenwind im Onlinegeschäft, eine bessere Ergebnisentwicklung aus höheren Erträgen und das Wertschöpfungspotenzial aus der AboutYou-Übernahme untermauert. Die Aktie biete zudem das beste Chancen-Risiken-Profil in der Branche.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 11:21 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 26.96 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 59.50 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 150’483 Zalando-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2025 um 16.8 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.