Asiens Börsen uneinheitlich -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX schliesst knapp im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag in Grün.

So eröffnete der SMI etwas fester und verblieb auch anschliessend auf grünem Terrain. Letztlich ging es 0,69 Prozent auf 12'507,17 Punkte nach oben.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI konnten zulegen. Der SPI beendete den Handel 0,54 Prozent im Plus bei 17'208,77 Zählern, während der SLI letztlich 0,66 Prozent auf 2'027,43 Punkte zulegte.

Auch am letzten Handelstag der Woche hat der schweizerische Aktienmarkt seine Aufwärtstendenz fortgesetzt. Auf Wochensicht hat der SMI um 4,7 Prozent zugelegt. Erneut waren es vor allem die schwergewichteten Pharma-Werte, die den Markt nach oben zogen. Hier stützte weiter die Hoffnung auf eine Einigung mit der US-Regierung. Eine in dieser verkündete Abmachung zwischen dem US-Pharmakonzern Pfizer und der US-Regierung könnte hier als Blaupause dienen, so die Hoffnung der Investoren.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wurden die Anleger am Freitag im Handelsverlauf vorsichtiger.

So startete der DAX höher und verbuchte zunächst weiterhin leichte Gewinne. Dann fiel er jedoch knapp auf rotes Terrain und damit wieder deutlicher unter die 24'500-Punkte-Marke. Er verabschiedete sich letztlich 0,18 Prozent schwächer bei 24'378,80 Zählern ins Wochenende.

Der DAX hat am Tag der Deutschen Einheit vor einem Rekordhoch zurückgescheut. Nachdem der deutsche Leitindex zu Handelsbeginn am Freitag zunächst die Charthürde von 24'500 Punkten überwunden hatte, verliess die Anleger schnell wieder der Mut. Das Börsenbarometer rutschte unter diese Schwelle. Die aktuelle Bestmarke vom Juli in Höhe von 24'639 Punkten rückt nun in etwas weitere Ferne.

In den Vereinigten Staaten hatten S&P 500 und die NASDAQ-Indizes am Donnerstag weitere Bestmarken erreicht, auch wenn der Shutdown der Regierung anhält. Eine Folge dieses teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte seit Anfang Oktober ist auch, dass der für diesen Freitag angesetzte Arbeitsmarktbericht für September wohl ausbleiben wird. Bis zu einer politischen Einigung auf einen Übergangshaushalt werden nämlich auch keine Daten von Regierungsbehörden veröffentlicht.

Dass der US-Aktienmarkt aktuell dem Shutdown trotzt, hängt zum einen mit der Aussicht auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik in der grössten Volkswirtschaft der Welt zusammen. An den Märkten gilt es als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed Ende Oktober ein weiteres Mal die Leitzinsen senkt, um den schwächelnden Arbeitsmarkt anzukurbeln. Zum anderen präsentiert sich die US-Wirtschaft derzeit ungeachtet der Probleme am Jobmarkt und der Zollturbulenzen noch recht robust, sodass die Aussichten für die bald beginnende Berichtssaison der US-Unternehmen gut sind.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones startete leicht im Plus und verblieb im Verlauf auf grünem Terrain. Er übersprang dabei erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 47'000 Punkten. Er ging letztlich 0,51 Prozent höher bei 46.758,28 Zählern aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenso etwas stärker und legte auch im Anschluss zu. Dabei konnte er sogar erneut ein Rekordhoch verbuchen. Im weitere Handel fiel er jedoch ins Minus und schloss dann 0,28 Prozent tiefer bei 22'780,51 Punkten.

Die US-Börsen haben am Freitag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial mit dabei und sprang erstmals über 47'000 Punkte. Der Regierungsstillstand fand weiterhin kaum Beachtung, auch wenn deshalb der Arbeitsmarktbericht für September ausfiel. Längst schon wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank Fed im Oktober die Leitzinsen erneut senken wird. Für weiterhin gute Laune sorgte daher einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden.

Optimismus verbreitete sich insbesondere angesichts von Neuigkeiten zu Hitachi und OpenAI sowie zu Fujitsu und NVIDIA. So wollen der japanische Elektronikkonzern Hitachi und der ChatGPT-Anbieter OpenAI beim Aufbau einer KI-Infrastruktur und dem weltweiten Ausbau von Rechenzentren zusammenarbeiten. Sie unterzeichneten eine Absichtserklärung mit dem Ziel, die Entwicklung generativer KI zu beschleunigen und gleichzeitig die Energiekosten zu senken. Dafür wird Hitachi Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte für KI-Rechenzentren liefern.

ASIEN

In Fernost finden die Börsen am Montag keine gemeinsame Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzt seine positive Entwicklung fort und verzeichnet aktuell (06:51 Uhr) einen Gewinn von 4,61 Prozent bei 47'880,37 Punkten. Der Nikkei steigt damit deutlich über sein Mitte September erreichtes Rekordhoch von knapp 45'853 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland findet am Montag feiertagsbedingt weiterhin kein Handel statt. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am Dienstag ein Plus von 0,52 Prozent auf 3'882,78 Punkte verzeichnet.

In Hongkong gibt der Hang Seng am heutigen Montag 0,61 Prozent auf 26'976,52 Punkte ab.

