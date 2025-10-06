Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9328 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’936 1.3%  Bitcoin 98’243 -0.2%  Dollar 1 -0.1%  Öl 65.4 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Hannover Rück-Aktie: Hannover Rück will Ausschüttungen steigern
Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
ChatGPT goes Finanzwelt: Wie die künstliche Intelligenz für Anleger von Nutzen sein kann
Darum sind Flugzeugtüren immer auf der linken Seite
Helvetia-Aktie: CEO rechnet mit höheren Prämien für Hauseigentümer
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Geändert am: 06.10.2025 07:14:11

Asiens Börsen uneinheitlich -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX schliesst knapp im Minus

Die Börsen in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag in Grün.

So eröffnete der SMI etwas fester und verblieb auch anschliessend auf grünem Terrain. Letztlich ging es 0,69 Prozent auf 12'507,17 Punkte nach oben.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI konnten zulegen. Der SPI beendete den Handel 0,54 Prozent im Plus bei 17'208,77 Zählern, während der SLI letztlich 0,66 Prozent auf 2'027,43 Punkte zulegte.

Auch am letzten Handelstag der Woche hat der schweizerische Aktienmarkt seine Aufwärtstendenz fortgesetzt. Auf Wochensicht hat der SMI um 4,7 Prozent zugelegt. Erneut waren es vor allem die schwergewichteten Pharma-Werte, die den Markt nach oben zogen. Hier stützte weiter die Hoffnung auf eine Einigung mit der US-Regierung. Eine in dieser verkündete Abmachung zwischen dem US-Pharmakonzern Pfizer und der US-Regierung könnte hier als Blaupause dienen, so die Hoffnung der Investoren.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wurden die Anleger am Freitag im Handelsverlauf vorsichtiger.

So startete der DAX höher und verbuchte zunächst weiterhin leichte Gewinne. Dann fiel er jedoch knapp auf rotes Terrain und damit wieder deutlicher unter die 24'500-Punkte-Marke. Er verabschiedete sich letztlich 0,18 Prozent schwächer bei 24'378,80 Zählern ins Wochenende.

Der DAX hat am Tag der Deutschen Einheit vor einem Rekordhoch zurückgescheut. Nachdem der deutsche Leitindex zu Handelsbeginn am Freitag zunächst die Charthürde von 24'500 Punkten überwunden hatte, verliess die Anleger schnell wieder der Mut. Das Börsenbarometer rutschte unter diese Schwelle. Die aktuelle Bestmarke vom Juli in Höhe von 24'639 Punkten rückt nun in etwas weitere Ferne.

In den Vereinigten Staaten hatten S&P 500 und die NASDAQ-Indizes am Donnerstag weitere Bestmarken erreicht, auch wenn der Shutdown der Regierung anhält. Eine Folge dieses teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte seit Anfang Oktober ist auch, dass der für diesen Freitag angesetzte Arbeitsmarktbericht für September wohl ausbleiben wird. Bis zu einer politischen Einigung auf einen Übergangshaushalt werden nämlich auch keine Daten von Regierungsbehörden veröffentlicht.

Dass der US-Aktienmarkt aktuell dem Shutdown trotzt, hängt zum einen mit der Aussicht auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik in der grössten Volkswirtschaft der Welt zusammen. An den Märkten gilt es als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed Ende Oktober ein weiteres Mal die Leitzinsen senkt, um den schwächelnden Arbeitsmarkt anzukurbeln. Zum anderen präsentiert sich die US-Wirtschaft derzeit ungeachtet der Probleme am Jobmarkt und der Zollturbulenzen noch recht robust, sodass die Aussichten für die bald beginnende Berichtssaison der US-Unternehmen gut sind.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones startete leicht im Plus und verblieb im Verlauf auf grünem Terrain. Er übersprang dabei erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 47'000 Punkten. Er ging letztlich 0,51 Prozent höher bei 46.758,28 Zählern aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenso etwas stärker und legte auch im Anschluss zu. Dabei konnte er sogar erneut ein Rekordhoch verbuchen. Im weitere Handel fiel er jedoch ins Minus und schloss dann 0,28 Prozent tiefer bei 22'780,51 Punkten.

Die US-Börsen haben am Freitag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial mit dabei und sprang erstmals über 47'000 Punkte. Der Regierungsstillstand fand weiterhin kaum Beachtung, auch wenn deshalb der Arbeitsmarktbericht für September ausfiel. Längst schon wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank Fed im Oktober die Leitzinsen erneut senken wird. Für weiterhin gute Laune sorgte daher einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden.

Optimismus verbreitete sich insbesondere angesichts von Neuigkeiten zu Hitachi und OpenAI sowie zu Fujitsu und NVIDIA. So wollen der japanische Elektronikkonzern Hitachi und der ChatGPT-Anbieter OpenAI beim Aufbau einer KI-Infrastruktur und dem weltweiten Ausbau von Rechenzentren zusammenarbeiten. Sie unterzeichneten eine Absichtserklärung mit dem Ziel, die Entwicklung generativer KI zu beschleunigen und gleichzeitig die Energiekosten zu senken. Dafür wird Hitachi Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte für KI-Rechenzentren liefern.

ASIEN

In Fernost finden die Börsen am Montag keine gemeinsame Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzt seine positive Entwicklung fort und verzeichnet aktuell (06:51 Uhr) einen Gewinn von 4,61 Prozent bei 47'880,37 Punkten. Der Nikkei steigt damit deutlich über sein Mitte September erreichtes Rekordhoch von knapp 45'853 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland findet am Montag feiertagsbedingt weiterhin kein Handel statt. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am Dienstag ein Plus von 0,52 Prozent auf 3'882,78 Punkte verzeichnet.

In Hongkong gibt der Hang Seng am heutigen Montag 0,61 Prozent auf 26'976,52 Punkte ab.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

03.10.25 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
03.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 3‘900-Dollar-Marke
02.10.25 Logo WHS Nike Zahlen besser als gedacht: Ist das die Trendwende für die Aktie?
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
02.10.25 Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an
02.10.25 Marktüberblick: Pharmawerte im Rallymodus
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’060.52 18.71 UBSIIU
Short 13’322.10 13.62 3OUBSU
Short 13’832.66 8.70 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’507.17 03.10.2025 17:30:34
Long 11’844.71 15.47 SKTB3U
Long 11’706.75 13.40 SWFBJU
Long 11’245.49 8.92 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
06.10.25 Aehr Test SystemsShs / Quartalszahlen
06.10.25 Anglesey Mining PLC / Quartalszahlen
06.10.25 Antelope Enterprise Holdings Limited Registered Shs-A- / Quartalszahlen
06.10.25 Beeks Financial Cloud Group PLC Registered Shs / Quartalszahlen
06.10.25 Constellation Brands Canada Inc Unsponsored Canadian Depoitary Receipt Hedged Reg S / Quartalszahlen
06.10.25 Constellation Brands Inc (A) / Quartalszahlen
06.10.25 CREATE SD HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen
06.10.25 ERI HOLDINGS CO. LTD. / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
06.10.25 Tag der Republik
06.10.25 TD-MI Inflationsindikator (Monat)
06.10.25 TD-MI Inflationsindikator (Jahr)
06.10.25 ANZ Rohstoffpreis
06.10.25 S&P Global EMI
06.10.25 Consumer Price Index (YoY)
06.10.25 Core Consumer Price Index (YoY)
06.10.25 HSBC Composite PMI
06.10.25 HSBC Services PMI
06.10.25 Unemployment Rate s.a (MoM)
06.10.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
06.10.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
06.10.25 Industrial Production (MoM)
06.10.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
06.10.25 Industrieproduktion s.a. ( Jahr )
06.10.25 EZB-Mitglied De Guindos spricht
06.10.25 EZB-Mitglied Lane spricht
06.10.25 S&P Global Bau-EMI
06.10.25 Sentix Investorenvertrauen
06.10.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
06.10.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
06.10.25 Verbraucherzuversicht
06.10.25 Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt
06.10.25 Erntedankfest
06.10.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
06.10.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
06.10.25 Tag nach dem chinesischen Herbst-Festivals
06.10.25 Nationalfeiertag
06.10.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
06.10.25 BoE Gouverneur Bailey Rede
06.10.25 Handelsbilanz
06.10.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
06.10.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
06.10.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
06.10.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
06.10.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
06.10.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
06.10.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
06.10.25 NZIER Unternehmensvertrauen

Meistgelesene Nachrichten

Deutsche Bank wird für Goldpreis 2026 optimistischer
Globale Schuldenkrise: So schätzt Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto ein
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gold, Öl & Co. in KW 40: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Bitcoin-Kurs steigt erstmals über die Schwelle von 125'000 US-Dollar
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag tiefer
Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Kursplus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Vormittag kräftig
Geldanlage richtig planen: Wie das Risikoprofil den Weg weist

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

BITCOIN/CHF 0.0864 0.0023
2.68

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}