Was Analysten von der Allianz-Aktie erwarten

Die Allianz-Aktie wurde im Januar 2026 von 5 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 403,20 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 31,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Allianz-Aktie von 371,80 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 350,00 EUR -5,86 30.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 431,00 EUR 15,92 23.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 404,00 EUR 8,66 21.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 431,00 EUR 15,92 15.01.2026 Deutsche Bank AG 400,00 EUR 7,58 07.01.2026

Redaktion finanzen.ch