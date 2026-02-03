Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysteneinschätzungen 03.02.2026 12:49:00

Was Analysten von der Allianz-Aktie erwarten

Was Analysten von der Allianz-Aktie erwarten

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Allianz-Aktie im Überblick.

Die Allianz-Aktie wurde im Januar 2026 von 5 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 403,20 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 31,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Allianz-Aktie von 371,80 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital350,00 EUR-5,8630.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)431,00 EUR15,9223.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.404,00 EUR8,6621.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)431,00 EUR15,9215.01.2026
Deutsche Bank AG400,00 EUR7,5807.01.2026

Weitere Links:

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 5 Jahren verdient
Allianz-Suisse-Chefin fordert rasche Unterstützung für Brand-Opfer von Crans-Montana
Barclays Capital beurteilt Allianz-Aktie mit Underweight

