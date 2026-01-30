Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
30.01.2026 11:13:44
Barclays Capital beurteilt Allianz-Aktie mit Underweight
Barclays Capital hat die Allianz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Massnahmen. ASR Nederland rage mit der grössten Chance heraus.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie legte um 10:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.4 Prozent auf 370.80 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 5.61 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 42’886 Allianz-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 5.0 Prozent nach. Voraussichtlich am 26.02.2026 wird Allianz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
