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20.03.2026 20:27:13

Walmart Aktie News: Walmart am Freitagabend mit Abschlägen

Walmart Aktie News: Walmart am Freitagabend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 120,22 USD.

Walmart
94.02 CHF -1.10%
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Um 20:26 Uhr ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 120,22 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 45'485 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 118,48 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,84 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6'901'523 Walmart-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,64 USD erreichte der Titel am 14.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 11,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 80,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 33,46 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2026 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,974 USD je Aktie ausschütten. Walmart veröffentlichte am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,65 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 190.66 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180.55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,60 Prozent gesteigert.

Am 14.05.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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