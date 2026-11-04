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Von Tablets und Bettdecken 04.11.2026 06:34:00

Die am häufigsten geklauten Hotelgegenstände: Das entwenden Gäste am liebsten

Die am häufigsten geklauten Hotelgegenstände: Das entwenden Gäste am liebsten

Je nach Hotelklasse und Herkunftsland greifen Hoteldiebe bei verschiedenen Gegenstände zu, die sie am liebsten aus dem Hotel mitgehen lassen. Das sind die am häufigsten geklauten Hotelartikel.

Studie liefert neue Erkenntnisse

Im Urlaub stehen nicht nur Erholung und der Kauf von Souvenirs bei Touristen hoch im Kurs, gerne werden auch einmal Gegenstände aus dem Hotel mit nach Hause genommen. Dabei handelt sich aber keineswegs nur um Kavaliersdelikte.

Das Portal Wellness Heaven führte im September und Oktober 2019 eine Umfrage dazu durch, welches die am häufigsten geklauten Gegenstände in Hotels sind. Laut den Angaben der 1'157 befragten Hoteliers aus Europa stehen gerade alltägliche Dinge hoch im Kurs, aber auch ungewöhnlicheres Diebesgut wurde heimlich entwendet. Die Umfrage wurde europaweit mit den Schwerpunktländern Deutschland, Österreich und Italien durchgeführt und Hoteliers von Vier- und Fünf-Sterne-Hotels befragt.

Das wird am häufigsten gestohlen

Am häufigsten lassen Besucher Handtücher und Bademäntel aus dem Urlaub mitgehen, laut den Hoteliers nehmen somit 77,5 Prozent der Besucher Handtücher und 65,1 Prozent Bademäntel mit. Darauf folgen mit weitem Abstand Kleiderbügel, die rund die Hälfte der Urlauber klaut. Mit angesagt sind Stifte und Besteck, dicht gefolgt von Kosmetika, die 32,8 Prozent der Hotelkunden entwenden. Immer noch über 20 Prozent der Besucher lassen Batterien oder gar Kunstwerke mitgehen. Auch Decken, Kissen und Geschirr gelten als beliebtes Diebesgut, weniger populär sind Tablets, Fernbedienungen, Kaffeemaschinen oder ganze Fernseher, aber auch diese Gegenstände werden von mehr als fünf Prozent der Gäste gestohlen.

Beim direkten Vergleich der Vier- und Fünf-Sterne-Hotels lässt sich ein Diebstahl-Schema erkennen. Die Auswertung der Studie zeigt: Je exklusiver das Hotel, desto spezieller und hochkarätiger werden auch die geklauten Gegenstände. In Vier-Sterne-Hotels werden dementsprechend oft Handtücher, Kleiderbügel oder Bademäntel geklaut, während in den teureren Fünf-Sterne-Hotels eher Kunst, Tablets, Fernseher oder Kaffeemaschinen einkassiert werden.

Verschiedene Nationen, verschiedene Geschmäcker

Je nach Herkunftsland der Besucher unterscheiden sich die Diebstahlmuster der entwendeten Gegenstände. Die Deutschen zeigen ein relativ pragmatisches Diebstahlverhalten, am liebsten nehmen sie, laut der Umfrage, Handtücher, Bademäntel und Kosmetika mit. Auch Schweizer denken eher praktisch, folglich wird von ihnen meistens der Haarföhn mitgenommen. Die Niederländer denken ähnlich und lassen gerne Glühbirnen und Toilettenpapier mitgehen. Etwas exklusiver darf es bei den Österreichern sein, bei ihnen sind Kaffeemaschinen und Geschirr sehr gefragt. Auch die Italiener mögen es exquisit, sie stibitzen am liebsten Weingläser.

Die verrücktesten Hoteldiebstähle - von ausgestopften Tieren und Klavieren

Einzelfälle stellen oft die Ausnahme der Regel dar und das gilt auch in diesem Fall, einige Hotel-Diebstähle sind schlichtweg skurril. So berichtete ein Berliner Hotel Wellness Heaven, dass Gäste Badarmaturen abschraubten, einen Toilettensitz und den Kopf einer Regendusche mitnahmen und letztendlich sogar ein Abflussrohr und ein Waschbecken heimlich aus dem Hotel brachten. Im Sauerland mopsten Diebe die Stereoanlage des Wellness-Bereichs und in England montierte ein Gast seine Zimmernummer ab und suchte mit ihr das Weite. Den Vogel schossen 2019 Hotelgäste aus Frankreich und Italien ab: So versuchte in Frankreich ein Kunde einen ausgestopften Wildschweinkopf zu stehlen, wurde dabei aber erwischt. Und in Italien gelang es drei Männern tatsächlich, unauffällig ein ganzes Klavier aus dem Raum zu tragen - es ward nie wieder gesehen.

Marie-Sophie Steinbach, Redaktion Finanzen.ch

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