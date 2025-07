Verluste in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.70 Prozent tiefer bei 44’693.91 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 17.641 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.776 Prozent leichter bei 44’661.12 Punkten, nach 45’010.29 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44’674.57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 44’912.27 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0.734 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2025, wurde der Dow Jones auf 43’089.02 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2025, den Stand von 40’093.40 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2024, den Stand von 39’853.87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 5.43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 1.77 Prozent auf 155.83 USD), NVIDIA (+ 1.73 Prozent auf 173.74 USD), Amazon (+ 1.73) Prozent auf 232.23 USD), Microsoft (+ 0.99 Prozent auf 510.88 USD) und Walmart (+ 0.96 Prozent auf 96.60 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen IBM (-7.62 Prozent auf 260.51 USD), Honeywell (-6.18 Prozent auf 224.48 USD), UnitedHealth (-4.76 Prozent auf 278.58 USD), Nike (-1.73 Prozent auf 75.42 USD) und McDonalds (-1.22 Prozent auf 294.48 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 29’554’519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.542 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9.12 erwartet. Mit 6.38 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch