Börse New York in Grün: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu

Zum Handelsende gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.93 Prozent auf 23’633.01 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.117 Prozent auf 23’442.19 Punkte an der Kurstafel, nach 23’414.84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 23’371.33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’639.04 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 2.66 Prozent zu. Vor einem Monat, am 04.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’188.61 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’721.92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18’921.40 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 12.67 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 4.62 Prozent auf 124.21 USD), Amazon (+ 4.29 Prozent auf 235.68 USD), Copart (+ 3.84 Prozent auf 49.97 USD), Lululemon Athletica (+ 3.81 Prozent auf 206.09 USD) und KLA-Tencor (+ 3.48 Prozent auf 873.29 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Dollar Tree (-1.74 Prozent auf 100.25 USD), PayPal (-1.60 Prozent auf 58.29 EUR), Atlassian (-1.52 Prozent auf 168.08 USD), Enphase Energy (-1.51 Prozent auf 36.52 USD) und Amgen (-1.32 Prozent auf 280.10 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 30’388’580 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.576 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch