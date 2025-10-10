Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
10.10.2025 12:26:42
Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Freitagmittag ab
Der MDAX verbucht am Mittag Verluste.
Am Freitag bewegt sich der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.90 Prozent leichter bei 30’644.25 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 354.674 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.091 Prozent auf 30’892.94 Punkte an der Kurstafel, nach 30’921.06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30’904.93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’617.88 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 1.15 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’148.88 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, bei 31’649.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, bewegte sich der MDAX bei 26’745.79 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19.15 Prozent nach oben. Bei 31’754.30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 23’135.20 Zähler.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Ströer SE (+ 5.90 Prozent auf 43.05 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.17 Prozent auf 89.60 EUR), Aroundtown SA (+ 1.77 Prozent auf 3.22 EUR), Aurubis (+ 1.48 Prozent auf 116.20 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 1.36 Prozent auf 22.35 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-5.78 Prozent auf 13.38 EUR), HENSOLDT (-4.50 Prozent auf 106.00 EUR), Gerresheimer (-4.39 Prozent auf 29.20 EUR), RENK (-3.39 Prozent auf 77.12 EUR) und flatexDEGIRO (-3.07 Prozent auf 30.34 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 817’030 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37.447 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Die TUI-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16.16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
|11:41
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
