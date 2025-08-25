Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Abgaben

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.44 Prozent schwächer bei 24’245.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 24’352.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24’214.50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 25.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’308.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, notierte der LUS-DAX bei 23’591.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18’622.00 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 21.44 Prozent nach oben. 24’645.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18’821.00 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 0.68 Prozent auf 1’633.50 EUR), Commerzbank (+ 0.60 Prozent auf 36.68 EUR), Continental (+ 0.00 Prozent auf 76.22 EUR), Zalando (-0.04 Prozent auf 25.02 EUR) und Porsche (-0.04 Prozent auf 46.97 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-2.39 Prozent auf 90.68 EUR), RWE (-1.79 Prozent auf 35.08 EUR), Siemens (-1.01 Prozent auf 234.50 EUR), EON SE (-0.97 Prozent auf 15.30 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.87 Prozent auf 43.22 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 305’123 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 270.886 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5.34 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch