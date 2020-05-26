Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’306 -0.1%  SPI 17’051 -0.1%  Dow 45’515 0.3%  DAX 23’669 -0.6%  Euro 0.9325 -0.1%  EStoxx50 5’359 -0.1%  Gold 3’651 0.4%  Bitcoin 89’391 0.6%  Dollar 0.7938 0.1%  Öl 66.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Siemens-Aktie
ASML-Aktie etwas höher: ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral
Investment-Tipp Novartis-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Unilever-Tochter Magnum kündigt neue Finanzziele an - IPO im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Suche...
200.- Saxo-Deal

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

102.96
CHF
33.73
CHF
48.72 %
26.05.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2025 12:50:48

Siemens Buy

Siemens
214.52 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 232 auf 262 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montag ihre operativen Ergebnisschätzungen für den Bereich Industrieanlagen der Münchner an. Den Kapitalmarkttag am 8. Dezember sieht sie als Schlüssel für eine mögliche Hebung von Unternehmenswerten./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Siemens

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Siemens-Kurs >5 >10 >15
Fallender Siemens-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
262.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
229.65 € 		Abst. Kursziel*:
14.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
229.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.41%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten