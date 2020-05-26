Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. "Was passiert 2026? Mit oder ohne Siemens Healthineers?" Das sind die entscheidenden Fragen des Analysten Gael de-Bray mit Blick auf den Quartalsbericht Mitte November. Die Aktien hätten bereits eine Erholung im Automatisierungsgeschäft und Impulse einer möglichen Dekonsolidierung der Medizintechnik-Tochter eingepreist. Diese könnte aber durchaus knifflig werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
228.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
228.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.70%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Freitagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Nachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|102.96
|48.72%
