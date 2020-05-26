Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
102.96
CHF
33.73
CHF
48.72 %
26.05.2020
SWX
Siemens Hold

Siemens
211.74 CHF 2.73%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. "Was passiert 2026? Mit oder ohne Siemens Healthineers?" Das sind die entscheidenden Fragen des Analysten Gael de-Bray mit Blick auf den Quartalsbericht Mitte November. Die Aktien hätten bereits eine Erholung im Automatisierungsgeschäft und Impulse einer möglichen Dekonsolidierung der Medizintechnik-Tochter eingepreist. Diese könnte aber durchaus knifflig werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Hold
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
228.50 € 		Abst. Kursziel*:
-3.72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
228.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.70%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

