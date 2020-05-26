Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Aktie

102.96
CHF
33.73
CHF
48.72 %
26.05.2020
SWX
08.09.2025

Siemens Market-Perform

Siemens
213.63 CHF -1.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der Technologiekonzern Siemens müsse Risiken minimieren, während er durch schwierige Gewässer navigiere. Um weiter zu wachsen, müsse die Sparte Digital Industries "einen Volltreffer landen". Bessere Anlageideen sieht er in Schneider, Hexagon oder Legrand./edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

