Vantage Point-Chef Nicholas Ferres rechnet mit harter Landung der US-Wirtschaft

• Nicholas Ferres rechnet mit einer harten Landung der US-Wirtschaft• Wall Street-Experten gehen auch von Ausverkäufen bzw. einer Rezession aus• Vantage Point will sich aus Risikomärkten zurückziehen

Harte Landung erwartet

Der Vermögensverwalter Vantage Point Asset Management rechnet mit einem nahenden Ende der Aktienrally. So sind laut Nicholas Ferres, Investmentchef des Hedgefonds Vantage Point, strengere Kreditvergabestandards und erste Anzeichen einer Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt deutliche Signale dafür, dass die US-Wirtschaft auf eine harte Landung zusteuere, wie Insitutional Money unter Berufung auf Bloomberg berichtet. Ausserdem reduzierte der Vermögensverwalter im Juli das Netto-Long-Engagement seines Hauptfonds auf nur zehn Prozent. Angesichts dessen, wann saisonale Faktoren wahrscheinlich Druck ausüben werden, sei es "wahrscheinlicher, dass es im September oder Oktober passiert als im August, aber es könnte jetzt schon losgehen", erklärt Ferres im Talk mit Bloomberg. "Die Leute werden in Panik geraten und verkaufen - das ist die Gelegenheit für uns, aufzustocken."

Experten rechnen mit Ausverkäufen

Mit seinen trüben Aussichten für den Markt steht Ferres jedoch bei Weitem nicht allein da. Auch andere Börsenexperten gehen von einem Ausverkauf bzw. von einer Rezession aus. So zum Beispiel Wall Street-Bulle Tom Lee von Fundstrat. Ihm nach steht ein möglicher Ausverkauf am Aktienmarkt bevor, wie Business Insider berichtet. Zwar bleibt der Experte optimistisch für die zweite Jahreshälfte, jedoch erkennt auch er beunruhigende Signale: "Die Märkte halten sich bis zum Juli-Arbeitsmarktbericht und dem Verbraucherpreisindex im Juli zurück. Insgesamt sind wir im August etwas vorsichtiger als in anderen Monaten", erklärte er Anfang August. Er merkte ausserdem an, dass die Monate August und September in Bezug auf die Aktienmarktrenditen schwächer sind als die meisten anderen Monate. Insgesamt sollten Anleger seinem Rat zufolge wachsam sein. Auch die Chefstrategin von Invesco, Kristina Hooper, zweifelt an einer weichen Landung, wie Finanzmarktwelt berichtet. "Was die Aktien angeht, denke ich, dass wir in den USA und anderen entwickelten Märkten in nächster Zeit etwas Gegenwind bekommen könnten. Es ist unmöglich, dass die Fed die Straffung so aggressiv durchführt, ohne Schaden anzurichten - deshalb denke ich, dass es eine holprige Landung werden wird", erklärte sie kürzlich in einem Interview mit Bloomberg TV. Der Prognose von Marko Kolanovic von JPMorgan nach werde die Weltwirtschaft wahrscheinlich sogar in eine Rezession abgleiten, berichtet Institutional Money.

Rückzug aus den Risikomärkten

Wie weiter aus dem Bericht von Institutional Money hervorgeht, bereite sich Vantage Point auf einen Rückzug aus den Risikomärkten vor. Dadurch ergäben sich Chancen für frische Positionen in Sektoren, die von Investoren negativ bewertet wurden, darunter auch chinesische Aktien. Ferres' Vorhaben beinhalte ebenso die Umsetzung einer bewährten Strategie: den Erwerb von Anteilen an führenden Technologieunternehmen wie Baidu und JD.com. Allerdings gehe er Immobilienfirmen aus dem Weg. Im Bereich der Kreditmärkte ziehe der Fondsmanager den iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF vor.

