Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Brenntag SE-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die Resultate hätten den Eckdaten entsprochen und gleiches gelte für das operative Ergebnis (Ebita) nach der jüngsten Gewinnwarnung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der für das zweite Quartal berichtete Gewinn je Aktie sei wesentlich niedriger als von ihm gedacht wegen einer Wertberichtigung.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:27 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.7 Prozent auf 55.06 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 6.47 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 25’976 Brenntag SE-Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2025 um 1.4 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet.

