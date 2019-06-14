|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 08:31:30
Brenntag SE Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 53 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers im Schnitt um acht Prozent. Der neue Chef dürfte einiges an Arbeit vor sich haben./rob/bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underperform
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
55.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.58%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
54.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.01%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Brenntag SE
|
13.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Brenntag-Aktie gibt nach: Brenntag mit deutlichem Gewinnrückgang (Dow Jones)
|
13.08.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.08.25
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Börse Frankfurt: Das macht der DAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Brenntag SE-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Brenntag SE-Aktie (finanzen.ch)