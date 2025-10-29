Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’360 -1.3%  SPI 17’081 -1.2%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’279 -0.1%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 5’704 -0.1%  Gold 3’979 1.0%  Bitcoin 89’833 0.3%  Dollar 0.7946 0.2%  Öl 64.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Mercedes-Benz-Aktie: Gewinn sinkt nach Sparprogramm - Marge zeigt leichte Erholung
V-Zug-Aktie: Konzern erwartet Umsatzrückgang und verschärft Sparmassnahmen
adidas-Aktie: Gewinne sprudeln
Straumann-Aktie: Konzern hält Kurs - neue Partnerschaften für Kieferorthopädie
NEL ASA-Aktie: Wasserstoffkonzern weiter mit Verlusten, Umsatz nimmt ab
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 07:30:45

UBS verdient im dritten Quartal mehr als erwartet

UBS
30.92 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die Schweizer UBS hat im dritten Quartal dank einer guten Entwicklung in ihrem Kerngeschäft mehr verdient als erwartet. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf 2,5 Milliarden US-Dollar und lag damit um 74 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut einem von Factset erstellten Konsens für den Dreimonatszeitraum einen Nettogewinn von 1,3 Milliarden Dollar erwartet.

Der Nettogewinn der grössten Schweizer Bank enthielt Nettoauflösungen von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten von 668 Millionen Dollar, die nach Angaben der UBS in erster Linie auf die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Geschäft der Credit Suisse mit Residential Mortgage Backed Securities. Der Konzernertrag kletterte um 3 Prozent auf 12,76 Milliarden Dollar. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich um 47 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar.

Die starke Kundendynamik und Vermögenszuflüsse im Berichtsquartal unterstützten laut UBS den Anstieg der verwalteten Vermögen des Konzerns um 4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Durch Vermögenszuflüsse im Global Wealth Management von 38 Milliarden Dollar kletterten die Vermögenszuflüsse seit Jahresbeginn auf 92 Milliarden Dollar. Die Nettoneugeldzuflüsse im dritten Quartal lagen bei 18 Milliarden Dollar.

"Im dritten Quartal 2025 haben wir ein ausgezeichnetes finanzielles Ergebnis erzielt, getragen von der hohen Dynamik in unserem Kerngeschäft und der konsequenten Umsetzung unserer strategischen Prioritäten. Unsere privaten und institutionellen Kunden waren sehr aktiv, und die verwalteten Vermögen stiegen auf fast 7 Billionen Dollar", sagte CEO Sergio Ermotti.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 02:31 ET (06:31 GMT)

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?