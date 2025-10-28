NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kennzahlen im Überblick
|
28.10.2025 14:46:00
Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende NEL ASA-Bilanz.
NEL ASA wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass NEL ASA im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,070 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,070 NOK je Aktie gewesen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 35,98 Prozent auf 234,3 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,288 NOK, gegenüber -0,150 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 915,4 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 1,40 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu NEL ASA
|
20.10.25
|Zurückhaltung bei Investoren - NEL ASA-Aktie setzt Talfahrt fort (finanzen.ch)
|
17.10.25
|NEL ASA-Aktie rutscht ab: Unsicherheit im Wasserstoffsektor belastet (finanzen.ch)
|
15.10.25
|NEL-Aktie im Aufschwung: Ist die Kursflaute jetzt endgültig vorbei? (finanzen.ch)
|
13.10.25
|NEL ASA-Aktie unter Druck: Wasserstoff-Branche schwächelt (finanzen.ch)
|
09.10.25
|NEL ASA-Aktie: Kursboom durch starke Nachfrage (finanzen.ch)
|
07.10.25
|NEL ASA-Aktie in Grün: Neuer Auftrag von H2 Energy - PEM-Anlage für die Schweiz (finanzen.ch)
|
02.10.25
|NEL ASA-Aktie mit kräftigem Kurssprung - Volatilität hält an (finanzen.ch)
|
25.09.25
|NEL ASA-Aktie unter Beobachtung: Diese Faktoren erweisen sich aktuell als Lichtblick (finanzen.ch)