Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’377 -1.2%  SPI 17’107 -1.1%  Dow 47’750 0.4%  DAX 24’283 -0.1%  Euro 0.9257 0.0%  EStoxx50 5’701 -0.2%  Gold 3’933 -1.5%  Bitcoin 91’740 1.1%  Dollar 0.7956 0.1%  Öl 64.9 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Airbus SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Telekom und NVIDIA bauen Milliarden-Rechenzentrum - so reagieren die Aktien der beteiligten Konzerne
Amazon-Aktie stabil: Konzern kündigt massiven Stellenabbau an
Ausblick: OMV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UnitedHealth-Aktie dennoch in Rot: UnitedHealth hebt Gewinnprognose an
Suche...
Plus500 Depot

NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kennzahlen im Überblick 28.10.2025 14:46:00

Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende NEL ASA-Bilanz.

NEL ASA
0.18 CHF -2.69%
Kaufen Verkaufen

NEL ASA wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass NEL ASA im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,070 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,070 NOK je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 35,98 Prozent auf 234,3 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,288 NOK, gegenüber -0,150 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 915,4 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 1,40 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NEL ASA-Aktie unter Druck: Wasserstoff-Branche schwächelt
Zurückhaltung bei Investoren - NEL ASA-Aktie setzt Talfahrt fort
NEL ASA-Aktie rutscht ab: Unsicherheit im Wasserstoffsektor belastet

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu NEL ASA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten