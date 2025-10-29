Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’360 -1.3%  SPI 17’081 -1.2%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’279 -0.1%  Euro 0.9242 0.0%  EStoxx50 5’704 -0.1%  Gold 3’977 0.9%  Bitcoin 89’844 0.3%  Dollar 0.7945 0.1%  Öl 64.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Mercedes-Benz-Aktie: Gewinn sinkt nach Sparprogramm - Marge zeigt leichte Erholung
V-Zug-Aktie: Konzern erwartet Umsatzrückgang und verschärft Sparmassnahmen
Straumann-Aktie: Konzern hält Kurs - neue Partnerschaften für Kieferorthopädie
NEL ASA-Aktie: Wasserstoffkonzern weiter mit Verlusten, Umsatz nimmt ab
RWE-Aktie: Konzern startet Bau des grössten Batteriespeichers Deutschlands
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 29.10.2025 07:39:13

Asiens Börsen ziehen an -- Nikkei mit Allzeithoch -- Feiertag in Hongkong

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchen teilweise grosse Gewinne.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ging es am Dienstag deutlich abwärts.

Der SMI ging bereits mit Abgaben in den Handel und weitete diese im Verlauf deutlich aus. Schliesslich verabschiedete er sich 1,34 Prozent tiefer bei 12'360,15 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen sich der Tendenz des Leitindex an und gaben letztlich 1,24 Prozent auf 17'080,74 Stellen bzw. 1,09 Prozent auf 2'018,62 Einheiten nach.

Unter Anlegern machte sich Enttäuschung über diverse Quartalsberichte breit, allen voran vom Pharmakonzern Novartis. Aber auch andere Unternehmen enttäuschten. Zudem zeigte sich bereits eine gewisse Zurückhaltung vor der Fed-Zinssitzung am Mittwoch sowie weiterer Unternehmenszahlen. Hierzulande stehen am Abend noch Amrize und Logitech an, am Mittwoch rückt die UBS in den Fokus.

Besonders international hat die laufende Woche noch einiges zu bieten. "Hier kommen mit Meta, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet einige wirkliche Schwergewichte", sagte ein Händler. Sollten die Zahlen nicht überzeugen, könnte die KI-geführte Rekordjagd an der Wall Street ein rasches Ende nehmen. Derweil richtete sich der Blick auf die am Markt bereits vollständig eingepreiste Fed-Zinssenkung am Mittwochabend. Es folgen die Sitzungen von EZB und BoJ am Donnerstag, zudem findet dann das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping statt.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Dienstag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas tiefer. Im Verlauf dämmte er die Verluste jedoch etwas ein und ging schliesslich 0,12 Prozent schwächer bei 24'278,63 Punkten aus dem Handel.

Teils enttäuschende Unternehmensausblicke und die in dieser Woche anstehenden Zinsentscheidungen von Notenbanken haben am Dienstag die Anleger am deutschen Aktienmarkt eher zurückgehalten.

Der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen konnte der deutsche Leitindex damit erneut nicht folgen. Er bleibt auf Abstand zu seiner Bestmarke von 24'771 Punkten. Auch vor den Quartalsberichten grosser US-Technologiekonzerne im Verlauf der Woche gingen die Marktteilnehmer etwas in die Defensive. Im Bereich der 24'000-Punkte-Marke ist der DAX unterstützt, während er über 24'500 Zähler zuletzt nur selten hinauskam.

Auf Unternehmensseite gab es am Dienstag neben der Zahlenvorlage von der Symrise und der Deutschen Börse noch Eckdaten und Ausblicke von Unternehmen wie Nordex, Hypoport oder SUSS MicroTec zu verarbeiten.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten am Dienstag ihre dreitägige Rally fort.

So eröffnete der Dow Jones bereits höher und zeigte sich auch anschliessend von seiner freundlichen Seite. Dabei gelang es ihm auch bei 47'943,16 Punkten ein neues Allzeithoch zu markieren. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,34 Prozent fester bei 47'706,65 Einheiten in den Feierabend.
Daneben notierte der Techwerteindex NASDAQ Composite ebenfalls stärker, nachdem er bereits zum Start gestiegen war. Er verliess die Dienstagssitzung 0,8 Prozent im Plus bei 23'827,49 Stellen. Auch hier wurde im Tagesverlauf bei 23'901,36 Punken ein neues Rekordhoch aufgestellt.

Die Notenbank Fed wird am Mittwoch laut Ökonomen zum zweiten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen senken. Damit reagieren die Notenbanker Experten zufolge auf zunehmende Risiken am Arbeitsmarkt. Die Entscheidung erfolgt in einem für die Fed schwierigen Umfeld, da zuletzt nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Grund sei die teilweise Schliessung von Bundesbehörden (Shutdown) im Zuge des Haushaltsstreits.

Generell bleibe das Börsenumfeld in den USA gesund, schrieb Bruno Lamoral, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter DPAM: "Auch wenn sich der US-Arbeitsmarkt weiter abschwächen dürfte, sollte die Gesamtwirtschaft in naher Zukunft nicht in die Rezession abkippen." Die Berichtssaison habe überdies gezeigt, dass die Stärke der US-Unternehmen nicht auf den Tech-Sektor begrenzt ist; positive Gewinnrevisionen gebe es weit darüber hinaus.

Gespannt warten die Anleger auf die anstehenden Geschäftszahlen grosser Technologie-Konzerne. In den nächsten Tagen warten unter anderem Microsoft und Apple mit Quartalsausweisen auf.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.

Nach Abgaben am Vortag zieht der Nikkei 225 am Mittwoch um 2,10 Prozent an auf 51'272,96 Zähler, nachdem er zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch von 51'412,97 Stellen erreicht hatte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,49 Prozent auf 4'007,66 Punkte.

Am heutigen Mittwoch bleibt der Hang Seng in Hongkong feiertagsbedingt geschlossen, nachdem er gestern schlussendlich um 0,33 Prozent tiefer bei 26'346,14 Einheiten aus dem Handel ging.

Bis auf Australien ziehen die wichtigsten Börsen der Region am Mittwoch auf breiter Front an. Die asiatischen Indizes werden einerseits von der Hoffnung getrieben, dass die US-Notenbank am Abend und möglicherweise auch darüber hinaus die Zinsen weiter senken wird, und andererseits, dass die USA und China am Donnerstag bei einem Treffen der beiden Präsidenten eine Handelsvereinbarung verkünden werden. Zudem erhält die KI-Rally neue Nahrung.

Advantest überzeugt in Japan mit starken Drittquartalszahlen. Darüber hinaus signalisiert US-Präsident Donald Trump Gesprächsbereitschaft beim Handel mit Halbleitern von NVIDIA nach China.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
28.10.25 Givaudan – Luxusparfümerie setzt duftende Akzente
28.10.25 SG-Marktüberblick: 28.10.2025
28.10.25 SMI-Anleger weiter zurückhaltend
28.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips auf Richtungssuche
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’916.45 19.12 UBSKMU
Short 13’174.46 13.71 JZUBSU
Short 13’698.38 8.70 UDYBSU
SMI-Kurs: 12’360.15 28.10.2025 17:31:36
Long 11’873.21 19.87 SKTB3U
Long 11’578.86 13.64 BXGS2U
Long 11’065.11 8.82 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
29.10.25 3peak Incorporated Registered Shs -A- / Quartalszahlen
29.10.25 ABHOTEL CO. LTD. Registered Shs / Quartalszahlen
29.10.25 Abitibi Metals Corp Registered Shs / Quartalszahlen
29.10.25 ABM Knowledgeware Ltd / Quartalszahlen
29.10.25 Acadian Timber Corp / Quartalszahlen
29.10.25 ACRES Commercial Realty Corp Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs (D) / Quartalszahlen
29.10.25 Actions Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
29.10.25 adidas / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
29.10.25 Tag der Republik
29.10.25 Netherlands, Parliamentary
29.10.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
29.10.25 Verbraucherpreisindex (Quartal)
29.10.25 Trimmed Mean VPI (Jahr)
29.10.25 Monatlicher Verbraucherpreisindex (MoM)
29.10.25 RBA Trimmed Mean CPI (QoQ)
29.10.25 Consumer Confidence Index
29.10.25 M3 Money Supply (YoY)
29.10.25 Private Sector Credit
29.10.25 Einzelhandelsumsatz
29.10.25 Handelsbilanz
29.10.25 Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Jahr )
29.10.25 Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Quartal )
29.10.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
29.10.25 UniCredit Bank EMI für das verarbeitende Gewerbe
29.10.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
29.10.25 Handelsbilanz, nicht-EU
29.10.25 M4 Geldmenge (Jahr)
29.10.25 Konsumentenkredit
29.10.25 M4 Geldmenge (Monat)
29.10.25 Hypothekengenehmigungen
29.10.25 Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen
29.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
29.10.25 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
29.10.25 MBA Hypothekenanträge
29.10.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
29.10.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
29.10.25 M3-Geldmenge
29.10.25 Warenhandelsbilanz
29.10.25 Großhandelsinventare
29.10.25 Geldpolitischer Bericht der BoC
29.10.25 Geldpolitischer Begleittext der BoC
29.10.25 Zinsentscheidung der BoC
29.10.25 Schwebende Hausverkäufe (Jahr)
29.10.25 Schwebende Hausverkäufe (Monat)
29.10.25 Pressekonferenz der BoC
29.10.25 EIA Rohöl Lagerbestand
29.10.25 Arbeitslosenquote
29.10.25 Fed-Zinsentscheid
29.10.25 Erklärung zur Geldpolitik der Fed
29.10.25 FOMC Pressekonferenz

Meistgelesene Nachrichten

Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Telekom und NVIDIA bauen Milliarden-Rechenzentrum - so reagieren die Aktien der beteiligten Konzerne
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD mit Milliardenpartnerschaft - Wie die AMD-Aktie reagiert
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Dienstagvormittag
RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TKMS-Aktie im Fokus: Kann der neue Verteidigungs-Player Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Goldpreis: Auf tiefsten Stand seit drei Wochen abgerutscht
Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SMI aktuell
Nestlé-Aktie gibt nach: S&P senkt Ausblick für Nestlé auf 'negativ'

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0624 -0.0004
-0.70

finanzen.net News

Datum Titel
07:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro
07:34 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf Fed-Zinsentscheidung
07:19 ROUNDUP 2/Trump: Nichts gefährdet die Waffenruhe in Gaza
07:18 APA ots news: OMV steigert CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten in Q3...
07:15 DAX-FLASH: Anleger meiden vor Fed-Entscheid neue Risiken
07:12 Deutsche Bank überrascht mit Rekordgewinn im Sommer
07:08 BASF verdient im Quartal weniger - passt Gewinnziel wegen Verkauf an
07:35 UBS-Aktie: Gewinn deutlich gesteigert
07:04 Mercedes-Benz in schwierigem Umfeld mit Gewinneinbruch - Sparprogramm kostet
07:04 WDH: Deutsche-Bank-Tochter DWS hält mit Gewinnsprung Kurs auf Jahresziele