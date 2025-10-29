Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Über elf Jahre
|
29.10.2025 19:45:00
Avolta-Aktie: Duty-Free-Vertrag für Terminal 8 am Flughafen JFK
Der Reisedetailhändler Avolta hat einen elfjährigen Duty-Free-Vertrag für das Terminal 8 am New Yorker John F. Kennedy International Airport erhalten.
Die Gesamtfläche des Auftrag beträgt 4400 Quadratmeter. In den letzten zwölf Monaten hatte das Unternehmen gleich mehrere Aufträge am Flughafen an Land gezogen.
Die Vereinbarung sei Teil eines umfassenden kommerziellen Ausbaus des Terminals in Zusammenarbeit mit Unibail-Rodamco-Westfield Airports, American Airlines und der Port Authority of New York and New Jersey, heisst es weiter.
awp-robot/cg/
Basel (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: Kekyalyaynen / Shutterstock.com