Avolta-Aktie: Duty-Free-Vertrag für Terminal 8 am Flughafen JFK

Das Unternehmen wird im Rahmen des Vertrags die Duty-Free-Flächen im Terminal entwickeln und betreiben, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.

Die Gesamtfläche des Auftrag beträgt 4400 Quadratmeter. In den letzten zwölf Monaten hatte das Unternehmen gleich mehrere Aufträge am Flughafen an Land gezogen.

Die Vereinbarung sei Teil eines umfassenden kommerziellen Ausbaus des Terminals in Zusammenarbeit mit Unibail-Rodamco-Westfield Airports, American Airlines und der Port Authority of New York and New Jersey, heisst es weiter.

awp-robot/cg/

Basel (awp)