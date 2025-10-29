Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Über elf Jahre 29.10.2025 19:45:00

Avolta-Aktie: Duty-Free-Vertrag für Terminal 8 am Flughafen JFK

Der Reisedetailhändler Avolta hat einen elfjährigen Duty-Free-Vertrag für das Terminal 8 am New Yorker John F. Kennedy International Airport erhalten.

Das Unternehmen wird im Rahmen des Vertrags die Duty-Free-Flächen im Terminal entwickeln und betreiben, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.

Die Gesamtfläche des Auftrag beträgt 4400 Quadratmeter. In den letzten zwölf Monaten hatte das Unternehmen gleich mehrere Aufträge am Flughafen an Land gezogen.

Die Vereinbarung sei Teil eines umfassenden kommerziellen Ausbaus des Terminals in Zusammenarbeit mit Unibail-Rodamco-Westfield Airports, American Airlines und der Port Authority of New York and New Jersey, heisst es weiter.

awp-robot/cg/

Basel (awp)

