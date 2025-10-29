So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Am 28.10.2024 lag der Kurs von Dogecoin bei 0.1610 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 62’104.71 Dogecoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 12’040.11 USD wert gewesen, da sich der DOGE-USD-Kurs auf 0.1939 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.40 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0.1418 USD. Bei 0.4673 USD erreichte die Kryptowährung am 08.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net