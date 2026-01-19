Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’317 -0.7%  SPI 18’395 -0.7%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’003 -1.2%  Euro 0.9288 0.0%  EStoxx50 5’939 -1.5%  Gold 4’668 1.6%  Bitcoin 74’418 -0.6%  Dollar 0.7997 -0.3%  Öl 63.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Bayer10367293
Top News
SAP-Aktie im Fokus: Analysten sehen Überraschungspotenzial bei den Zahlen
Goldpreis: Trump treibt Gold auf neues Rekordhoch
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experten-Einschätzung 19.01.2026 10:04:44

UBS AG: Bayer-Aktie erhält Neutral

UBS AG: Bayer-Aktie erhält Neutral

Die Bayer-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Bayer
41.20 CHF 6.19%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei sehr wahrscheinlich gewesen, schrieb Matthew Weston am Montagmorgen. Er verwies auf die jüngste Erholungsrally der Aktien. Auch mit einer für Bayer positiven Entscheidung des Supreme Court wäre die Glyphosat-Causa insgesamt noch nicht abgehakt. Weston kann sich aber vorstellen, dass vor dem Richterspruch im Juni Vergleiche Fahrt aufnehmen.

Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 7.1 Prozent auf 44.48 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 28.06 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1’838’578 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 20.2 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:36 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Bayer AG