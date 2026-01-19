UBS AG: Bayer-Aktie erhält Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei sehr wahrscheinlich gewesen, schrieb Matthew Weston am Montagmorgen. Er verwies auf die jüngste Erholungsrally der Aktien. Auch mit einer für Bayer positiven Entscheidung des Supreme Court wäre die Glyphosat-Causa insgesamt noch nicht abgehakt. Weston kann sich aber vorstellen, dass vor dem Richterspruch im Juni Vergleiche Fahrt aufnehmen.

Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 7.1 Prozent auf 44.48 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 28.06 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1’838’578 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 20.2 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

