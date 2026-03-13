Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Strategischer Rückzug: Chef von NVIDIA-Aktie Huang stoppt Milliarden-Fluss an OpenAI und Anthropic
Interview mit Tonia Zimmermann zur Investment Challenge 2026
Daimler Truck-Aktie: Buy-Bewertung durch Warburg Research
Analysten-Meinungen zur RENK-Aktie gespalten - Rheinmetall, HENSOLD und TKMS uneins
QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG verbessert Bewertung auf Buy
Geändert am: 13.03.2026 09:36:51

SMI schwächelt -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich tiefer

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt macht am Freitag weiter Verluste. An den asisatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt ergreifen am Freitag die Flucht.

Der SMI stieg 0,5 Prozent leichter bei 12'778,54 Einheiten in die Sitzung ein und verzeichnet auch im weiteren Verlauf Verluste.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI bewegen sich ebenfalls auf schwächerem Niveau, nachdem sie zum Sitzungsstart 0,22 Prozent auf 17'919,26 Punkte bzw. 0,49 Prozent auf 2'028,11 Stellen einbüssten.

Am zehnten Handelstag seit dem Kriegsausbruch im Iran lässt sich am Schweizer Aktienmarkt zu Wochenschluss ein schwacher Handel beobachten. Richtungsweisend für die Anleger ist und bleibt die Entwicklung am Energiemarkt, denn Gas- und Ölpreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig.

Der Mechanismus seit Beginn des Konflikts ist immer gleich: Ölpreis rauf, Aktienkurse runter - und umgekehrt. Aktuell pendelt der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war.

Die Freigabe von Reserven durch die Internationale Energieagentur (IEA) hat aber insgesamt nur wenig Druck aus dem Kessel genommen. In einem weiteren Versuch, die Spannungen auf der Angebotsseite etwas zu lindern, kündigten die USA am späten Donnerstag an, vorübergehend den Verkauf von auf Schiffen gelagertem russischem Öl zu erlauben

Die Stimmung kann aber jederzeit wieder brenzlig werden. Denn der Iran droht mit Angriffen auf die Öl- und Gasvorkommen der Region und griff bereits Öltanker im Persischen Golf an. Gleichzeitig hat der Iran offenbar auch damit begonnen, die Seestrasse von Hormus zu verminen.

Sollten die hohen Energiepreise die Inflation nachhaltig ansteigen lassen, droht der Wirtschaft eine zusätzliche Belastung. Bereits setzten viele Investoren darauf, dass die EZB wegen der steigenden Energiepreise bald die Zinsen anhebt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt sinkt vor dem Wochenende.

Der DAX notierte zur Startglocke 0,88 Prozent leichter bei 23'381,91 Einheiten und bewegt sich anschliessend weiter auf rotem Terrain.

Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran bewegt sich der DAX nochmals auf tieferem Niveau. Anleger bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig. Auch in Asien waren die Vorzeichen an den Aktienmärkten wieder negativ.
Auf Wochensicht bahnt sich so für DAX ein ähnlich hohes Minus an - vor allem bedingt vom düsteren Montag, als der DAX mit 22'927 Punkten auf ein Tief seit Mai abgesackt war.

Richtungsweisend bleibt die Entwicklung der Öl- und Gaspreise, die entscheidend sind für Konjunktur- und Inflationssorgen. Am Freitag wirkt die Lage vergleichsweise ruhig, denn der Preis für ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent pendelt seit Donnerstag um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 gesprungen war. Er bleibt damit aber insgesamt auf einem hohen Niveau. Der Iran droht derweil mit weiteren Angriffen auf die Öl- und Gas-Infrastruktur der Region.

"Anleger glauben noch an den Trump-Put", schrieb am Freitag der Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Damit meint der Experte die Annahme, dass der US-Präsident rechtzeitig eingreift, wenn die Märkte stärker unter Druck geraten. Deshalb seien die Aktienmärkte nicht so stark gefallen wie bei früheren Ölpreisschocks. Der DAX hat seit dem Kriegsausbruch bislang weniger als sieben Prozent verloren.
"Die Nervosität wächst jedoch täglich und je länger die Strasse von Hormus geschlossen bleibt, desto stärker dürften die Märkte in Richtung Stagflation tendieren", warnt der Experte. In diesem Szenario stagniert das Wirtschaftswachstum, während die Inflation anzieht. Vor diesem Hintergrund rückten die Zinsentscheide der grossen Notenbanken in den Mittelpunkt, die in der kommenden Woche anstehen.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Donnerstag die Bären.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Abschlag von 1,56 Prozent bei 46'677,85 Zählern.
Auch der NASDAQ Composite schloss mit Verlusten und verlor schlussendlich 1,78 Prozent auf 22'311,98 Zähler.

Im Fokus blieb der Iran-Krieg samt der Ölpreise, die trotz der Freigabe von Reserven durch die Internationale Energieagentur weiter steigen.

Anleger scheuten weiter Risiken. Denn zum einen wurden in irakischem Gewässer zwei Öltanker angegriffen, und zum anderen verunsicherten Aussagen von Irans neuem Religionsführer und Staatsoberhaupt. Modschtaba Chamenei forderte Rache für die Opfer im Krieg gegen die USA und Israel. Auch müsse "weiterhin der Hebel der Blockierung der Strasse von Hormus genutzt werden". Sie ist ein Nadelöhr der globalen Energieversorgung.

Die vor der Startglocke veröffentlichten US-Konjunkturdaten setzten erneut keine Impulse. Bereits am Vortag hatten die im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Verbraucherpreise für Februar kaum Beachtung am Markt gefunden. So hat die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung in der Woche zum 7. März leicht abgenommen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verlor der Nikkei 225 1,16 Prozent auf 53'819,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sank der Shanghai Composite um 0,82 Prozent auf 4'095,45 Zähler.

In Hongkong gab der Hang Seng um 0,98 Prozent auf 25'465,60 Zähler ab.

Der andauernde Iran-Krieg und seine Folgen lasteten auch am Freitag auf den Börsen in Ostasien. Vor allem die drastisch gestiegenen Ölpreise weckten Konjunktur- und Inflationssorgen, zumal in der kommenden Woche zahlreiche Notenbanksitzungen anstehen. Unter anderem tagen die US-Notenbank, die Bank of England, die Europäische Zentralbank und die Reserve Bank of Australia (RBA). Mit den Ölpreisen dürfte die Inflation steigen, was die Notenbanken dazu veranlassen könnte, Zinssenkungen zu verschieben oder die Zinsen gar anzuheben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Bachem-Aktie springt zweistellig hoch: Umsatz und Gewinn gesteigert - Umsatzmilliarde 2026 wird nicht erwähnt
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 5 Jahren verloren
Accelleron-Aktie springt zweistellig hoch: Umsatz und Gewinn klettern auf neues Niveau
Rheinmetall-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen
Deutsche Bank-Aktie rutscht ab: Fühere Mitarbeitern verklagen die Bank im Fall Monte Paschi
TUI-Aktie im Sinkflug: Verschobener Oman-Deal und teures Kerosin drücken Margen
Partners Group-Aktie letztlich leicht in Grün: VRP rechnet mit Verdoppelung der Ausfallrate am Private-Credit-Markt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rüstungsaktien im Anlegerfokus: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

