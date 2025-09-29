Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Verkauf 29.09.2025 11:27:00

TotalEnergies-Aktie fällt: 50 Prozent an Nordamerika-Solargeschäft wird an KKR verkauft

TotalEnergies-Aktie fällt: 50 Prozent an Nordamerika-Solargeschäft wird an KKR verkauft

TotalEnergies wird eine 50-prozentige Beteiligung an einem Solar-Geschäft in Nordamerika an die US-Private-Equity-Gesellschaft KKR verkaufen.

TOTAL
54.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
In dem Deal mit KKR wird das Portfolio mit 1,25 Milliarden Dollar inklusive Schulden bewertet.

Der französische Energiekonzern teilte am Montag mit, dass er nach Abschluss der Transaktion 950 Millionen Dollar erhalten wird.

Das Portfolio umfasst sechs grosse Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 1,3 Gigawatt und 41 Anlagen zur dezentralen Stromerzeugung mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt, die sich hauptsächlich in den USA befinden, hiess es.

TotalEnergies wird einen Anteil von 50 Prozent an den Anlagen behalten und sie auch nach Abschluss der Transaktion weiter betreiben.

Die TotalEnergies-Aktie notiert an der EURONEXT zeitweise 1,29 Prozent tiefer bei 53,55 Euro.

Von Adam Whittaker

DOW JONES

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

