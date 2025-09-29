TOTAL Aktie 524795 / US89151E1091
29.09.2025 11:27:00
TotalEnergies-Aktie fällt: 50 Prozent an Nordamerika-Solargeschäft wird an KKR verkauft
TotalEnergies wird eine 50-prozentige Beteiligung an einem Solar-Geschäft in Nordamerika an die US-Private-Equity-Gesellschaft KKR verkaufen.
Der französische Energiekonzern teilte am Montag mit, dass er nach Abschluss der Transaktion 950 Millionen Dollar erhalten wird.
Das Portfolio umfasst sechs grosse Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 1,3 Gigawatt und 41 Anlagen zur dezentralen Stromerzeugung mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt, die sich hauptsächlich in den USA befinden, hiess es.
TotalEnergies wird einen Anteil von 50 Prozent an den Anlagen behalten und sie auch nach Abschluss der Transaktion weiter betreiben.
Die TotalEnergies-Aktie notiert an der EURONEXT zeitweise 1,29 Prozent tiefer bei 53,55 Euro.
Von Adam Whittaker
DOW JONES
